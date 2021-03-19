在意大利米兰市东北部的普雷索拉纳峰波拉山滑雪场，一名教练正在教授孩子滑雪。

意大利普雷索拉纳峰波拉山滑雪场供图

在日本长野县饭山市的滑雪场内，人们正在学习滑雪。

本报记者 刘军国摄

在韩国首尔广场的露天冰场，当地居民正在滑冰。

本报记者 马 菲摄

在瑞士达沃斯帕森地区的滑雪场，一名儿童正在练习滑雪。

本报记者 任 彦摄

从娃娃抓起，设立专门学校、设置考级制度……为让更多人体验冰雪运动的乐趣，一些国家不断完善基础设施和配套服务，在提高民众参与热情的同时，也为挖掘和选拔专业人才打下坚实基础

韩国首尔

面向大众举办冰上项目比赛

本报驻韩国记者 张 悦

金容善在位于市中心的首尔广场附近工作。10年来，她每年冬天都坚持去首尔广场搭建的露天冰场滑冰。“露天冰场价格实惠，离公司也很近，为滑冰爱好者提供了很大便利。”

首尔广场的露天冰场是该市政府在2004年设立的。冰场每年12月下旬至次年2月中旬面向公众开放，旨在扩展民众的冬季运动空间，让广大市民以低廉的价格享受冰上运动的乐趣。露天冰场包括一个面积2000多平方米的主滑冰场、初学者体验区和冰壶运动体验区。民众每小时仅花费1000韩元（1元人民币约合171.3韩元），滑冰鞋和头盔等基本装备全都免费提供。此外，人们还能在网上预约滑冰课程，由冰场的专业教练每周提供4次指导，费用仅为1.4万韩元。

该冰场已成为首尔市最具代表性的冬季运动场所。据统计，自开放以来，每年平均约有14万国内外民众来此休闲锻炼。首尔市体育会主任林真珠介绍，近年来，来访者数量逐年增加，接受滑冰培训的学生数量约占入场总人数的70%。

首尔有重视冰上运动的传统。早在1894年，该市就开设了韩国第一家滑冰场。1924年1月，该国第一届冰上体育比赛在首尔举行。近年来，以花样滑冰选手金妍儿为代表的韩国冰上运动员在国际赛场上不断取得好成绩，冰上运动在市民中的受欢迎程度不断提高。

目前，首尔有7个大型室内滑冰场，还有专门面向青少年的小型室内冰场，四季皆可进行冰上运动。进入冬季，市内各处还会开放十几个规模不一的露天冰场。这些冰场有的由市政府直接管理，有的隶属于大韩体育会和国民体育振兴公团等公共机构，还有一些由企业、高校经营。这为市民广泛参与滑冰运动提供了较为完善的设施保障。

为进一步提高民众的参与度，1980年，隶属于首尔市体育会的冰上竞技联盟成立，主要负责组织举办速滑、短道速滑和花样滑冰等冰上项目的专业比赛。此外，该联盟每年都面向全体市民举行两场冰上项目大众体育比赛，充分调动民众参与冰上运动的热情。比赛分为小学组、初中组、高中组、大学组和普通团体组，以学校或冰上运动爱好者团体为单位统一报名参加。

为挖掘和选拔专业冰上运动竞技人才，韩国在全国范围内实施花样滑冰等级考试制度。首尔市冰上竞技联盟媒体事务负责人郑胜林向记者介绍，“等级考试面向全体花样滑冰爱好者，分为初级到八级共9个级别。其中，初级到四级的考试由首尔市等各地区冰上竞技联盟负责举办，更高级别的考试由大韩冰上竞技联盟举办。首尔市每年举行4次花滑等级考试，每次约有200人参加。”据悉，花滑爱好者必须从初级开始逐级进行测试，考试合格会由相关机构颁发相应级别的证书。拥有四级以上证书的民众有资格参加国家队选手的选拔比赛。

以2018年平昌冬奥会为契机，首尔进一步加大了对冬季运动设施的投入。该市体育振兴科休闲运动组的工作人员向记者表示，首尔以滑冰运动为中心，每年冬季都推出多种活动，例如以家庭为单位的滑冰教室等。未来5年，首尔市政府计划进一步扩充大众体育设施，再建设两个室内滑冰场，吸引更多市民参与冰上运动。

（本报首尔电）

意大利米兰

协调各方共同参与场馆运营

本报驻意大利记者 韩 硕

米兰市中心盖·奥伦蒂广场的城市滑冰场每年冬季都吸引大量市民来此嬉闹竞逐。一些技巧娴熟的滑冰者骄傲地展示着高难度动作，仿佛化身为冰面上的舞者，优美的姿态引人驻足。

米兰位于阿尔卑斯山脉南麓，是世界冰雪运动爱好者的乐园。凭借得天独厚的地理位置和自然条件，这里的民众对冰雪运动有着天然的兴趣。米兰理工大学学生阿里桑德罗·乔瓦尼表示，“从4岁起，我就开始学习滑冰；五六岁时，家人就带我体验滑雪。对米兰人而言，冬天是我们最期待的季节。”

米兰市内滑冰场随处可见，滑雪场每年11月底就陆续面向公众开放。米兰所在的伦巴第大区还拥有大量冰雪运动项目俱乐部、专业体育场等。米兰市阿古拉冰上运动场是伦巴第大区最大的冰上运动场馆。体育馆可容纳3300名观众，不仅用于举办速滑、花滑、冰球等各类冰上项目赛事，也为初学者和儿童开设培训课程。该冰场拥有专业的花滑运动队，很多世界名将就是从这里走向国际赛场。

据意大利冰上联合会主席雷纳托·维利亚尼斯介绍，“意大利冰雪运动场馆的运营由政府部门和私营部门共同参与。政府主要负责出资建设专业体育俱乐部，私营部门则负责商业场馆的运营管理。”

冰雪运动已成为米兰民众精神文化生活的重要组成部分。每年，米兰都会举办国际、全国、大区等不同级别的冬季体育赛事，如全国花样滑冰大赛、伦巴第大区速滑锦标赛等。2月7日至21日，2021年世界高山滑雪锦标赛刚刚在米兰北郊的科尔蒂纳丹佩佐举行。大量赛事为专业选手和业余爱好者搭建了不同水平的竞技平台，也为当地民众观看高水平赛事提供了便利。

2006年，意大利举办都灵冬奥会。这不仅让该国积累了举办重大体育赛事的经验，也进一步激发了青少年参与冰雪运动的热情。据统计，在都灵冬奥会后，意大利有60余万名少年儿童参与到冬季运动中来。米兰很多学校都设有冰雪运动业余协会，一些高校还成立了校属竞赛队伍。为培养更多专业运动人才，2017年，米兰还成立了专门的滑雪与单板滑雪学校。

2019年6月，米兰和科尔蒂纳丹佩佐赢得2026年冬奥会的举办权。正如米兰市政府旅游和体育议员罗伯塔·瓜内里所言，“冬季运动已成为米兰人内心深处的情结。”

（本报罗马电）

瑞士达沃斯

民众广泛参与打造冰雪运动强国

本报驻比利时记者 任 彦

瑞士东部的达沃斯是闻名世界的滑雪胜地。作为阿尔卑斯山区最高的小镇，达沃斯海拔超过1500米，周围群山环绕，每年近一半时间都被皑皑白雪所覆盖。

苏黎世是前往达沃斯的主要门户，连接两地的火车每天从清晨5时许一直运行到24时，不间断运送着来自全国各地乃至世界各国的滑雪运动爱好者。据统计，达沃斯平均每年接待约70万冰雪运动爱好者，冰雪运动每年带来的收入占当地经济总量的26%，成为达沃斯的支柱产业。达沃斯小镇的公交车上留有大量放置雪具的空间，几乎每家店铺门前都设有停放滑雪板和雪橇的支架。达沃斯旅游局市场部经理罗杰·曼瑟认为，“只有不断完善配套服务，才留得住游客。”

据曼瑟介绍，达沃斯的冰雪运动起源于1865年，至今已有超过150年的历史。如今的达沃斯建有欧洲最大的高山滑雪场。该滑雪场统称为达沃斯滑雪场，分为6大区域，分别以附近的山峰命名。达沃斯滑雪场建有58条滑雪索道、320千米的滑雪坡地和75千米的越野滑雪道。对于不滑雪的游客，滑雪场开辟了长达80千米的行走路线，让人们一边漫步一边欣赏无边的雪景。滑雪场还设有幼儿园，专门照看3岁以上儿童。

达沃斯还有约50家规模不一的滑雪学校，满足不同层次滑雪爱好者的学习需要。瑞士国家滑雪学校成立于1932年，在全国各地设有超过100所分校。该校达沃斯分校负责人丹尼尔·安曼介绍，学校目前有200余名具备专业资质的滑雪教练。不同年龄段、不同技术水平的民众可选择在学校接受团体授课或一对一辅导，年满4周岁的儿童就有资格报名学习。针对视力障碍等特殊人群，学校也设置了特别的培训课程。

根据瑞士雪上联合会制定的标准，该国滑雪运动体系分为大众标准和教练员标准两大类。其中，瑞士国家滑雪学校依据大众标准对民众进行培训，包括联盟级别和学院级别。联盟级别主要教授基本的滑雪技能，如独立滑行、斜坡转弯、穿越小型障碍物等；学院标准难度较高，分单双板进行训练，其中双板分为自由式、野雪、竞技3个项目，单板则为公园、野雪、雪道3个项目。

曼瑟告诉记者，在鼓励全民参与冰雪运动方面，当地政府发挥了积极作用。以培养校园冰雪运动文化为例，政府不仅为中小学提供专项资金，还倡导开展校园“滑雪日”“滑雪周”等活动。在政府支持下，当地绝大多数学校都在冬季举办青少年滑雪冬令营，从小培养民众的滑雪技能、培养冬季运动兴趣。

达沃斯是瑞士冰雪运动产业的一个缩影。在瑞士，阿尔卑斯山区占其总面积的60%，得天独厚的自然条件成为该国发展滑雪运动的坚实基础。目前，瑞士拥有200多个滑雪场，滑雪道总长7400千米，其中大部分滑雪场从每年12月中上旬开放至次年3、4月。根据《2020全球滑雪市场报告》，过去5年，在瑞士接待的滑雪者中，约2/3来自国内各地。民众的广泛参与是瑞士成为冰雪运动强国的重要支撑。

（本报布鲁塞尔电）

日本长野县

场馆向当地学生提供优惠

本报驻日本记者 刘军国

从东京乘坐新干线约一个半小时，就到达了长野县首府——长野市。位于本州岛中部的长野县群山环绕，是日本著名的滑雪胜地，每年都有大批滑雪爱好者慕名而来。

漫步在长野市内，一座造型别致的建筑物吸引着人们的目光。从空中俯瞰，整栋建筑以蓝色作为主色调，形状如同翻滚的浪花。建筑物内部的屋顶由一根根椽柱均衡排列支撑，两侧高中间低，状如英文字母“M”，体育馆因此得名M—WAVE。1998年，第十八届冬季奥运会在长野县举办，这座建筑就是冬奥会的速滑场馆。

冬奥会结束后，M—WAVE一直作为冬季运动场馆使用。馆内还专门开辟了一处空间作为冬奥会纪念馆，陈列着火炬、奖牌、海报、奥运选手运动服等物品。纪念馆内设有放映厅，常年展映长野冬奥会的精彩瞬间。曾在长野县政府工作的吉冈弘海表示，“冬奥会给长野县带来的最大变化，就是留下了多座可以永久使用的大型体育设施。”

M—WAVE负责人太田亚矢子向记者介绍道，“目前，体育馆的运营情况良好，不仅实现了自负盈亏，还积极助力普及冬季运动。”据介绍，除作为日本国家队训练场地以外，场馆经常举办不同层级的冰上项目比赛，其中既包括当地政府组织的地方性比赛，也有日本滑冰联盟、国际滑冰联盟主办的国家级和世界级比赛。体育馆官网列有详细的比赛时间安排，人们可以根据兴趣前往观看。此外，每年10月至次年3月，场馆内的滑冰场都面向公众免费开放。

完善的场馆等运动设施，让当地民众从孩童时期就有机会接触专业的冰雪运动训练。长野县的学校每年冬季都开设冰雪运动课程。根据长野市教育委员会与该馆签订的合作协议，当地小学一至三年级的学生每年冬季都将滑冰课堂设在M—WAVE场馆内。太田亚矢子告诉记者，根据规定，学校在与场馆提前商定时间后，统一组织学生前来，由专业教练教授滑冰技巧。除长野市外，县内其他地方的小学也可带学生前来练习滑冰，场馆不仅免收场馆使用费，还以优惠价格向学生租借滑冰鞋。很多孩子从这里起步，进入专业滑冰俱乐部，成长为职业运动员。

滑雪也是长野县小学生冬季体育课必不可少的项目。据统计，2017年，96.1%的当地小学开设了滑雪课。各学校一般以班级为单位，组织学生前往正规滑雪场上体育课。在课堂之外，很多父母也会在周末带孩子滑雪。为进一步向少年儿童推广滑雪运动，长野县观光机构联合县内所有滑雪场，推出面向小学生的优惠套餐，不仅免收他们的缆车费和教练费，还在租借滑雪器具方面提供折扣。

长野县驹根市议会副议长小原茂幸在工作之后才学会滑雪。他回忆道，幼年时，由于基础设施不完善，他没有机会学习滑雪。从上世纪七八十年代开始，当地不断建设滑雪场，滑雪运动逐步走向大众化。

据统计，长野县约有136座滑雪场，数量在日本排名第二。在人均滑雪场数量方面，长野县每10万人拥有6.43座滑雪场，在日本排名第一。当前，就连很少下雪的驹根市等长野县南部地区也建成了不少人工滑雪场。小原茂幸认为，要更好地发展冰雪运动、提升大众接受度，基础设施的建设和完善极为重要。

（本报东京电）

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2021年03月19日 17 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)