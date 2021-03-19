吉塔·戈皮纳特

在今年1月发表的《世界经济展望》中，国际货币基金组织预计2021年世界经济将增长5.5%，较去年10月的预测值上调0.3个百分点，并预计2022年世界经济增长率为4.2%。这一预测仍有相当大的不确定性。如果在新冠疫苗和新冠肺炎疗法方面取得更大进展，并提供更多的政策支持，那么世界经济形势将得到改善。

鉴于世界经济仅实现局部回升，预计超过159个经济体2021年的人均收入将低于2019年的水平。2022年，这一数字仅会小幅下降到约110个。各国的预期复苏力度也显著不同，且预计的产出损失（相对于疫情前的预测水平）存在相当大的差异。

中国经济复苏进程顺利，2020年第四季度国内生产总值回到了疫情之前的预测水平。中国抗击疫情的有力措施和迅速的政策反应，包括增加公共投资等，在支持经济复苏方面发挥了积极作用。

国际社会必须迅速行动，确保全球范围内的人们能够迅速、广泛地获得疫苗和治疗，纠正目前存在的严重不公现象。为此，必须扩大疫苗生产规模，加强对“新冠肺炎疫苗实施计划”以及对贫困国家疫苗物流安排的资金支持。从民众健康和经济角度考虑，这都是极其必要的。只有当世界各地的疫情都被控制住，这场疫情才能真正结束。

病例数正在激增的国家应继续向家庭和企业提供定向经济救助，以帮助家庭维持生计，防止企业破产，支持其经济在后疫情时代更快回升。在当前高度不确定的时期，还应确保金融稳定。最后，国际社会需要采取更多措施帮助贫困国家应对危机，使它们在实现可持续发展目标的进程中不至于落后太远。

面对前所未有的全球性挑战，国际社会必须立即行动起来，确保各国都能击败疫情，扭转各国之间以及一国内部经济前景的分化趋势，并确保世界走向更为繁荣、更加绿色且更具包容性的未来。国际货币基金组织欢迎二十国集团成员国共同努力，继续致力于为我们今天面临的诸多全球性挑战寻求解决方案。

（作者为国际货币基金组织首席经济学家）

《 人民日报 》（ 2021年03月19日 16 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)