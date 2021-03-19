本报驻南非记者 万 宇

华刚矿业公司职工正在进行叉车操作技能培训。

华刚矿业公司供图

刚果（金）地处非洲中部，拥有丰富的矿产、森林、水力资源等，但长期囿于技术和资金等限制，经济社会发展相对滞后。近年来，由中国中铁、中国电建等中国企业与刚果矿业公司共同成立的华刚矿业股份有限公司，积极参与中刚“资源财政化一揽子合作协议”，促进当地基础设施建设，培养了一大批矿业人才。

刚果（金）总统投资特别顾问卡邦戈不久前在考察时表示，华刚矿业及其合作项目为当地民众带来实实在在的好处，是刚中合作的典范。刚果（金）国家矿业部部长桑索尼表示：“刚中互利合作成果丰硕。刚方期待与中方在矿业等领域开展更加深入长期的合作。”

“项目建设致力于促进可持续发展”

在刚果河支流卢阿拉巴河河谷，一辆辆混凝土搅拌车行驶在蜿蜒的道路上。布桑加水电站坝顶浇筑工作正在紧锣密鼓地进行。该水电站是刚果（金）在建的最大基础设施项目之一。

布桑加水电站项目是“资源财政化一揽子合作协议”配套基建项目之一，为卢阿拉巴河规划梯级电站的第四级。大坝高141.5米，水库总库容12.98亿立方米，总装机容量240兆瓦，由4台60兆瓦发电机组组成，多年平均年发电量13.20亿千瓦时。该项目从设计、施工到设备制造、安装验收均采用中国标准，已完成总进度的84%。水电站如期投运后，将大大缓解刚果（金）电力严重短缺现状，尤其是能对该国矿业大省——卢阿拉巴省的企业和居民用电起到重要保障作用。

根据合作协议，中方企业负责融资，实施矿业开发项目并为当地建设一批急需基础设施项目。基建项目部分总投资为30亿美元，目前已实施和正在实施的项目共31个，遍布刚果（金）11个省22个城市。这些项目对促进刚果（金）基础设施建设、改善民生、发展旅游等具有积极作用。

金沙萨是刚果（金）乃至中南部非洲人口最多的城市。近年来，华刚矿业先后完成金沙萨市政道路等道路工程建设共计480公里，修建金沙萨中心医院、人民宫广场等建筑物和构筑物10万多平方米。其中，卢当德里路的桥梁工程填补了当地桥梁钻孔施工工艺的空白，被刚果（金）政府列为“五大工程”代表，印在刚果（金）国家独立50周年的500刚果法郎纪念币上。

“这些项目建设致力于促进可持续发展，意义重大。”世界银行驻刚果（金）代表恩迪亚依在谈到华刚矿业相关项目时表示。

“注重企业文化建设值得肯定和推广”

7年前，刚果（金）小伙赛尔日从科卢韦齐大学毕业，进入华刚矿业成为一名实验员。公司为赛尔日安排了“一对一”的培训老师，传授采样方法、操作样品制备、化验室质量控制等实操技能。赛尔日也逐渐成长为带班班长、主任助理、副主任，还被评为公司优秀员工，赴中国北京、杭州等城市交流学习。据介绍，几年来，华刚矿业培训化验员、电工、仪表工、机修工等矿业专业职业技能人才970多人，为当地提供就业岗位上万个。

从2014年开始，公司设立了星级员工评选制度，一年内连续两个月被评定为优秀者，即可提升一个星级。7年来，评选一星级到四星级的员工共680人，7人达到四星级，赛尔日就是其中一员。公司星级员工约翰说：“工作几年来，我不断掌握新的技能，越来越自信，收入也得到提升。如今，我盖了新房，买了摩托车和家电，家里的条件越来越好，家人都为我感到骄傲。”

每逢重要节假日，企业都会为当地员工家庭准备丰富的大礼包，其中既有日常生活用品、学习用品，又有极富中国特色的礼物。“这是一个和谐友爱、互帮互助的大家庭。”华刚矿业刚方副总经理埃利说，项目方平时为员工提供通勤班车、子女教育补助，每逢两国重大节日还会组织庆祝活动，发放节日慰问金等，有效提升了当地员工的归属感，增强了团队的凝聚力。

联合国开发计划署前驻刚果（金）代表盖吉拉吉表示：“华刚矿业成功将正向激励方式融入员工管理中。公司注重企业文化建设值得肯定和推广。”

“中国企业是我们的好邻居”

绿草如茵、鲜花朵朵、果树飘香……华刚矿区的优美环境，给人留下深刻印象。据了解，矿区种植了草皮5万多平方米，树木1000多棵，花卉50余个品种2万余株，竹子200余丛，香蕉树等果树3000余棵。

华刚矿业从项目伊始就把防治污染措施与矿建主体工程同时设计、同时投产。在设计概算中列入6900多万美元用于环境保护，进入生产阶段后，每年至少投入100万美元用于内部环保相关工作。在技术方案中，采用清洁生产工艺，建设大型尾矿库，对废弃物进行集中环保化处理。矿区的采矿场、排土场、矿区道路上，能看到巡回喷洒粉尘抑制剂的洒水车。项目上还专门组织团队，每周进行水质取样化验，并对粉尘、有毒有害气体、噪声进行检测，保障矿区的环境质量。2019年，华刚矿业因在矿业开发过程中为环境保护作出突出贡献，荣获卢阿拉巴省环境与旅游部“环境保护证书”。

在矿区带动下，矿区所在的科卢韦齐市发生了巨大变化。项目先后为城市建设架空供电线路、整修市政道路和村政道路、扩建科卢韦齐市穆多西学院、修缮供水系统、建设社区候车厅等。矿区附近的卡巴达村村长迪贡比说：“中国企业是我们的好邻居。在我们需要帮助的时候，它们一直都在。”

世界银行前经济学家姆旺吉·瓦吉拉对记者表示，不久前，中国与刚果（金）政府签署共建“一带一路”谅解备忘录，中刚两国在矿业和基础设施领域的互利合作将进一步深化。

（本报约翰内斯堡3月18日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月19日 16 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)