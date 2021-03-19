本报北京3月18日电 （记者韩晓明）针对美方在中美举行高层战略对话前夕对华施压，外交部发言人赵立坚18日表示，美方应与中方相向而行，本着诚意和建设性态度进行对话。试图搞“麦克风外交”、“带节奏”、拉帮结派对华施压的做法是枉费心机，也毫无用处。

当日例行记者会上，有记者问：中美举行高层战略对话前夕，美方利用访问日本和韩国对中方施压，并宣布在涉港问题上扩大对中国制裁。中方对此有何看法，是否仍然期待此次对话能够取得积极成果？

“近日美方出现一系列涉华消极言行。这发生在中美即将举行高层战略对话前夕，时机耐人寻味。”赵立坚说，中方同意参加美方提议的这次高层战略对话，体现了中方对重启中美对话交往、改善和发展中美关系的诚意和建设性态度。中方将在对话中就有关问题表明中方的立场和关切。所有可以谈论的议题都是摆在桌面上的。中方在涉及自身主权安全和核心利益的问题上没有妥协让步的余地，维护自身核心利益的决心和意志坚定不移。

“对话能否取得积极成果，取决于双方的共同努力。美方应与中方相向而行，本着诚意和建设性态度进行对话。试图搞‘麦克风外交’、‘带节奏’、拉帮结派对华施压的做法是枉费心机，也毫无用处。”赵立坚说。

赵立坚说，中方希望通过此次对话，同美方充分沟通交流，推动中美关系健康稳定发展。“但我们也不指望一次对话就能解决中美之间的所有问题。美方应认识到中方坚定捍卫自身主权、安全、发展利益的决心。”

《 人民日报 》（ 2021年03月19日 03 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)