本报美国安克雷奇3月17日电 （记者李志伟）中国驻美国大使崔天凯17日表示，中方希望即将举行的中美高层战略对话能开启两国理性对话和沟通的过程，但中方在核心利益上不会有任何妥协退让。

崔天凯当天上午在美国阿拉斯加州安克雷奇接受中国媒体联合采访时说，任何国家之间的对话沟通，一个最起码、最基本的前提就是双方应该有平等和相互尊重的精神。他强调，在涉及中国的主权、领土完整和国家统一这些核心利益上，中方没有任何妥协退让的余地，这也是中方将在这次会谈中清楚表明的态度。

崔天凯表示，中方不指望一次对话就能解决中美之间所有问题，所以对这次对话也没有过高的期待或者幻想。他希望双方能通过此次对话开启一个坦诚、建设性、理性对话和沟通的过程，如能做到这一点，这次对话就是成功的。“希望双方带着诚意而来，带着更好的相互了解离开。”

在回答美国近来拉拢盟友试图在此次战略对话中以“优势地位”面对中国的问题时，崔天凯说，其实这个做法没太大必要，就像有的人一个人走夜路会唱歌给自己壮胆，其实没有多大用处，有什么问题要跟中方谈，尽可以面对面摊开来谈。

崔天凯指出，世界上大多数国家，包括美国的一些盟国，其实内心都有几个大的问号。美国能不能在国际事务当中真正扮演一个负责任的利益攸关方的角色？美国是不是真正准备回到多边合作，并且为多边合作做出应有的贡献？美国是不是真正准备对其他国家的利益表现出应有的尊重，并且倾听其他国家的声音？这些问题在世界大多数国家包括美国的盟国心里都是存在的，只不过有的国家不公开说而已，希望美方能够明白大家心里的关切。

应美方邀请，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、国务委员兼外长王毅将同美国国务卿布林肯、总统国家安全事务助理沙利文于3月18日至19日在安克雷奇举行中美高层战略对话。

《 人民日报 》（ 2021年03月19日 03 版）

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