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“中国船队的工作堪称典范”

本报驻巴西记者  朱东君
2021年03月19日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　透过深水物探船“海洋石油720”驾驶室的舷窗，蔚蓝平静的大海呈现在眼前。明亮的驾驶室内，驾驶员和值班水手正在忙碌。中海油田服务股份有限公司720船队正按照相关协议在巴西海域作业。

　　在距巴西维多利亚港100多公里处，“海洋石油720”拖着一个巨大的扇形“尾巴”。“尾巴”由10根超长电缆组成，每根电缆长达10公里。作业时，船尾拖曳的水下空气枪会激发地震波，地震波到达海底岩层产生反射波，由电缆上的检波器接收。数据传回船上的仪器房储存，并交由技术人员作初步分析，以确定可能储油的区域。

　　“海洋石油720”是中国自主建造的大型12缆深水物探船，具备3000米以上水深的三维地震勘探能力。去年底，由“海洋石油720”和深水物探采集作业支持船“海洋石油771”组成的720船队，自中国湛江港驶抵巴西海域。船队今年1月正式开工，将勘探2700平方公里区域，预计工作时间100天。

　　作业期间，船队尤其重视生态环境，特别是动植物保护工作。“海洋石油720”配备了6名观察员，3人在驾驶室观测，3人在仪器房通过专业设备监听哺乳动物回声。“一旦在震源一公里范围内发现哺乳动物，就立即停止作业。我们严格做好动物保护和垃圾分类，没有发生一起动物伤害和环境污染事件。”720船队经理温桂铭说。

　　船队工作得到国际业内人士肯定。3位来自其他国家的地震勘探代表前不久结束了在“海洋石油720”上为期1个多月的现场监督，他们在一份书面评价中写道：“中国船员的表现非常出色：操作安全，数据高质，工作高效。特别是在保护环境方面，中国船队的工作堪称典范。”

　　（本报里约热内卢电）


　　《 人民日报 》（ 2021年03月19日 03 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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