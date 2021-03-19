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高质量发展创造共赢新机遇（和音）

——世界瞩目中国新征程①

2021年03月19日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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踏上全面建设社会主义现代化国家新征程的中国，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚定不移推动高质量发展，一定能为推动世界经济复苏发展作出新贡献

“新的五年规划着眼高质量发展”“中国坚持高质量发展、经济稳定、民生幸福、绿色创新”……这样的关键词句，频频出现在国际媒体近期的报道中。国际社会高度关注中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程，持续解读“十四五”规划和2035年远景目标纲要为中国绘就的高质量发展路线图，称赞中国推动高质量发展的决心与行动，认为这将有力提振世界经济复苏发展士气，为全球发展注入新动能。

走高质量发展之路，体现出中国对发展规律认识的深化。在经历改革开放以来几十年的经济持续快速增长后，高质量发展是中国经济社会发展的必然选择。2015年，中共十八届五中全会提出创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，开启了一场关乎中国发展全局的深刻变革。2017年，中共十九大报告指出，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。去年，中共十九届五中全会提出，“十四五”时期经济社会发展要以推动高质量发展为主题。今年全国两会期间，中国强调高质量发展是“十四五”乃至更长时期经济社会发展的主题。高质量发展才是真正可持续的发展，在世界经济形势仍然复杂严峻、复苏不稳定不平衡的背景下，拥有14亿人口的中国坚定走高质量发展之路，本身就是对全球发展的积极贡献。

理念是行动的先导。发展理念是否对头，从根本上决定着发展成效乃至成败。中国的高质量发展是体现新发展理念的发展，是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。“十四五”规划和2035年远景目标纲要的字里行间，充分彰显新发展理念的指引，呈现着中国高质量发展的美好愿景，也预示着中国同各国合作共赢的更多新机遇。

“实施更加开放包容、互惠共享的国际科技合作战略，更加主动融入全球创新网络”“推动进出口协同发展”“提高国际双向投资水平”“构建高标准自由贸易区网络”……“十四五”规划和2035年远景目标纲要向世界展示出开放合作的风向标。阿根廷国际问题专家贡萨洛·托尔迪尼认为，这体现了中国对可持续发展、科技创新等方面的高度关注，传递出中国立足新发展阶段、推动高质量发展的清晰信号。美国学者罗伯特·库恩指出，创新合作越密切，科技进步就会越大，“中国通过合作助力发展中国家科技进步，有利于全球共同发展”。

为更加开放、更具创新力的中国前景投下信任票，这是国际有识之士的选择。“我深知中国前途远大，深知中国的奋斗就是全人类的奋斗，中国的经验对全人类非常重要。”诺贝尔经济学奖获得者科斯所作判断，代表了国际社会对中国发展的世界意义的积极肯定。世人相信，踏上全面建设社会主义现代化国家新征程的中国，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚定不移推动高质量发展，一定能为推动世界经济复苏发展作出新贡献。

《 人民日报 》（ 2021年03月19日 03 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)

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