本报驻波兰记者 于 洋

商务部数据显示，2020年中国与中东欧国家贸易额达到1034.5亿美元，首次突破千亿美元，增长8.4%；中欧班列全年开行1.24万列，增长50%，首次突破“万列”大关。截至2020年底，中国累计对中东欧国家全行业直接投资31.4亿美元，同期中东欧国家累计对华投资17.2亿美元。自2012年中国—中东欧国家合作机制成立以来，中国同中东欧国家贸易额增长近85%，年均增速8%。中国与中东欧国家经贸合作展现蓬勃活力和强大韧性。

中小企业发展拥抱广阔商机

位于河北沧州的中国—中东欧中小企业合作区内，中东欧商务中心工地上，一派火热施工景象。该中心建成后，将成为中国—中东欧中小企业合作论坛的永久性会址，为中国与中东欧国家合作搭建新平台。

中国—中东欧中小企业合作区致力于推动中欧航空、农业、高端制造等领域合作。截至2020年11月，园区已签约亿元以上项目118个，总投资211.19亿元。2020年11月，园区举办的中国—中东欧中小企业线上对洽会，吸引300多家中外企业参会，达成30余个项目合作意向，签署17个项目合作备忘录。

与此同时，浙江省宁波市积极推进中国—中东欧国家经贸合作示范区建设，辽宁省积极创建沿海经济带中国—中东欧国家经贸合作示范区。中国与中东欧国家地方合作日益深化。

“中国不断扩大中东欧国家商品进口，这对中东欧中小企业来说是极大利好。”波兰华沙商会会长特拉契克说，中小企业在中东欧国家经济中占有相当比例。在中国—中东欧国家合作机制下，越来越多的中东欧中小企业进入中国市场，拥抱新的商机。特别是面对疫情挑战，与中国的合作给许多中东欧国家中小企业带来了重要信心。

保加利亚的果酱、匈牙利的贵腐酒、塞尔维亚的红酒……2020年6月，部分中东欧国家的驻华外交官走进直播间，成为“全球好货推荐官”，向中国消费者推荐了多款中东欧产品，累计超过200万人次观看直播。直播结束后不久，来自黑山的手工皂生产商出口代理伊万娜就接到了中国客商的电话。她说：“疫情让我们的产品在很多地区销路不畅，但中国市场为我们带来新的商机。”

聚沙成塔、积水成渊。2020年，中国和塞尔维亚进出口总额同比增长22.7%；中国自波兰乳制品进口量增长70%；中国和匈牙利双边贸易额同比增长14.4%，创下历史新高……

“疫情严重冲击全球经济，中东欧国家与中国经贸往来逆势上扬，展现出中国在推动经济全球化和区域经济合作中的重要作用。相信在中国—中东欧国家领导人峰会推动下，中国—中东欧国家贸易与投资合作将迈上新的台阶。”捷克科学院全球化研究中心主任马雷克·赫鲁贝克说。

民生项目建设取得诸多进展

中国—中东欧国家合作机制建立以来，中国企业在中东欧国家参与兴建了一大批与当地民生息息相关的工程项目，创造了显著经济效益，也体现了社会和生态效益。

由万华集团投资的匈牙利宝思德工业园项目，将一个濒临破产的企业变成匈牙利综合排名前五的企业；由华电集团建设的罗马尼亚罗维纳里燃煤发电站项目，建成后在保留3000个工作岗位基础上，又新增1800个工作岗位；首批使用“中国—中东欧国家合作100亿美元专项贷款”的大型基建项目波黑斯坦纳里火电站，让巴尔干小城重获生机……

“在共建‘一带一路’以及中国—中东欧国家合作机制推动下，中国在中东欧国家的投资和建设项目不断增加，很多基建项目关系民生福祉，这样的合作对提高中东欧地区人民生活质量具有重要意义，也有助于缩小欧盟内部发展差距。”波兰前副总理兼财政部长科沃德科说。

2020年，中国葛洲坝集团与波黑签署达巴尔水电站项目合同，中国电建旗下公司和波兰合作方组成联营体签署波兰铁路修复合同，中国路桥工程有限责任公司与塞尔维亚政府签署“诺维萨德—鲁马”快速路项目……与此同时，一大批在建重点项目快速推进，匈塞铁路、匈牙利考波什堡光伏电站、波黑泛欧5C走廊高速公路等取得重要进展。

塞尔维亚工商会战略分析、服务及全球化部门负责人米哈伊洛·韦索维奇表示，共建“一带一路”为中东欧地区带来更多投资，为塞尔维亚乃至整个欧洲与中国的合作开辟新领域。

数字经济合作成为突出亮点

2021年春节前夕，由深圳、武汉等地发出的中欧“年货专列”鸣笛启程，满载家用电器、日用百货、服饰、玩具等商品，驶往波兰、匈牙利等国。

近年来，中欧班列快速发展，中国和中东欧国家之间互联互通更加优化。2020年，中欧班列发送113.5万标准箱，同比增长56%，综合重箱率达到98.4%。波兰、匈牙利、捷克、立陶宛、斯洛伐克等中东欧国家已成为中欧班列重要通道和目的地。

位于波兰边境的马拉舍维奇货运场站是中欧班列进入欧洲的重要转运车站。一列列特色专列、抗疫专列、邮政专列载着中国货物从这里进入，又把欧洲的商品运往中国。“疫情导致物流不畅，中欧班列成为很多欧洲企业的‘生命线’。”波兰铁路货运公司首席执行官瓦斯耶维兹说：“波兰铁路货运将进一步加大投资，提升货物处理能力，充分利用共建‘一带一路’机遇，继续加强与中国合作，提供更加优质高效的物流运输服务。”

中东欧国家电子商务迎来爆发式发展，波兰、匈牙利、塞尔维亚等国电子商务占零售额比重大幅上升。2021年春节期间，“一带一路”捷克站物流园2.5万平方米的海外仓内异常忙碌。来自中国的家用扫地机、3D打印机等电子产品在这里分拣打包、装车发运，送到欧洲各国消费者手中，具有捷克特色的工艺品、啤酒等产品也从这里踏上前往中国的旅程。

中方计划今后5年从中东欧国家进口累计价值1700亿美元以上的商品，拓展在数字经济、电子商务、健康产业等领域合作。匈牙利财政部部长沃尔高表示：“中东欧国家与中国的合作推动了新业态、新渠道、新模式的发展。一系列利好举措将进一步加强双方经贸联系，有力提振中东欧国家与中国合作的信心，助力中东欧国家经济复苏和发展。”

（本报华沙电）

《 人民日报 》（ 2021年03月19日 03 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)