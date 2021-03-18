人民网里约热内卢3月18日电 （记者李晓骁）由上海商学院、乌拉圭派桑杜研究中心主办的中国—乌拉圭“新冠肺炎”疫情防控经验交流会3月18日在线上举行。乌拉圭公共卫生部萨利纳斯、中国驻乌拉圭大使王刚出席并致辞，两国公共卫生专家分享各自在新冠疫情防控和救治方面的经验。

萨利纳斯表示，乌中友好源远流长，中国积极与乌拉圭沟通，为乌方抗疫提供帮助。由中国科兴公司研制的新冠疫苗是乌拉圭接收的首批海外订购新冠疫苗。目前乌拉圭已经接收了两批科兴疫苗，乌方对中国政府、中国驻乌拉圭大使馆积极协调疫苗抵乌表示衷心的感谢。乌方愿学习中方抗疫先进经验，争取早日战胜新冠疫情。

王刚表示，百年一遇的疫情是中乌友谊的试金石。在两国领导人的亲自关心和引领下，新时代中乌战略伙伴关系必将在“一带一路”框架下乘风破浪、扬帆远航。

在持续3个多小时的交流会上，双方进行了充分交流。上海市疾控中心消毒与感染控制科主任朱仁义介绍说，完备的应急预案、强大的专业团队、全民人人参与等，是上海取得防疫成果的有效手段。乌拉圭临床传染病学会主席阿尔沃诺斯表示，医疗人员的专业素养非常重要，政府的决策和社会的参与是防控疫情重要环节。

中方专家还介绍了中国在新冠疫情诊疗、社会防控体系分级、医疗人员防护、全民参与防疫、中医中药应用等方面的经验；乌方专家介绍了本国卫生健康系统、疫情防控、核酸检测、医疗救治体系及公共卫生事件应对等情况。双方专家表示，希望两国进一步深化防疫合作，携手应对新冠肺炎疫情，共同维护地区和全球卫生安全。

(责编：崔越、常红)