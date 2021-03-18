人民网伊斯兰堡3月18日电 （记者丁雪真）巴基斯坦总理办公室新闻官18日向记者证实，总理伊姆兰·汗当天在首都伊斯兰堡接种中国国药集团新冠灭活疫苗。伊姆兰·汗呼吁民众继续做好各项防疫规范措施，以应对该国第三波疫情考验。

17日，中国政府援助巴基斯坦第二批新冠疫苗完成交接。巴基斯坦负责国家卫生服务的总理特别助理费萨尔·苏丹在交接仪式上表示，中国疫苗具有良好的安全性和有效性，对于巴基斯坦当前推进国家疫苗接种计划至关重要。

巴基斯坦政府目前正积极推动实施新冠疫苗国家接种计划，第一阶段将优先为一线防疫人员和60岁及以上人群接种。记者了解到，截至目前，巴基斯坦国家疫苗接种计划所用疫苗全部为中国疫苗，巴方通过世界卫生组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”订购的阿斯利康疫苗尚未交付。

巴基斯坦国家健康服务、管理和协调部18日发布的疫情数据显示，该国17日新增确诊病例3495例，新增死亡病例61例，新增治愈出院病例1634例，完成核酸检测44377人次。截至17日，巴基斯坦累计确诊病例615810例，累计死亡病例13717例，累计治愈出院病例577501例，累计完成核酸检测9648242人次。

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