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“中国两会为中菲‘一带一路’合作及经济复苏带来的机遇”视频论坛召开

2021年03月18日19:20 | 来源：人民网-国际频道
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“中国两会为中菲‘一带一路’合作及经济复苏带来的机遇”视频论坛召开。中国驻菲使馆供图
“中国两会为中菲‘一带一路’合作及经济复苏带来的机遇”视频论坛召开。中国驻菲使馆供图 

人民网曼谷3月18日电 （记者赵益普）据中国驻菲律宾大使馆消息：3月18日，中国驻菲律宾大使馆与菲律宾丝绸之路国际商会联合举办的“中国两会为中菲‘一带一路’合作及经济复苏带来的机遇”视频论坛在马尼拉召开。

菲律宾前总统阿罗约为论坛发来贺信。阿罗约表示，此次论坛的举行既恰逢其时又非常重要，将为双方讨论中国两会为中菲“一带一路”合作带来哪些机遇提供一个平台。当前，中菲双方亟需增进经贸关系、推动政策落实。此次论坛将为两国关系未来指引方向，让我们继续努力促进两国共同发展。

中国驻菲大使黄溪连表示，两会是中国政治生活中的一件大事，也是世界把脉中国发展的重要窗口。“十四五”期间，中国将实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，将为中菲合作提供更多机遇，开辟更广阔空间，中国也一直致力于以实际行动为周边及世界发展作出应有贡献。

(责编：崔越、刘慧)

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