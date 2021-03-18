人民网北京3月18日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。问答实录如下：

应国务委员兼外交部长王毅邀请，俄罗斯联邦外交部长谢尔盖·维克托罗维奇·拉夫罗夫将于3月22日至23日对中国进行访问。

路透社记者：加拿大外交部说，中方将于明天在丹东以及下周一在北京分别审讯康明凯和迈克尔。中方能否证实？

赵立坚：中方已多次就有关加拿大公民个案阐明立场。中国司法机关依法独立办案，并充分保障有关人员各项合法权利。中方一贯按照《维也纳领事关系公约》《中加领事协定》和中国有关法律法规，处理包括领事通报在内的有关事宜。

新华社记者：你刚刚发布了俄罗斯外长拉夫罗夫即将访华的消息。请问中方对此访有何期待？

赵立坚：俄罗斯外长拉夫罗夫将于3月22日至23日对华进行访问。中俄是全面战略协作伙伴，两国外长保持密切交往是推动双边关系发展的应有之义。今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，在中俄关系发展史上具有里程碑意义。双方有必要进一步加强沟通，为今年双边关系发展奠定基础。

拉夫罗夫外长访华期间，王毅国务委员兼外长将与他举行会谈，双方将就双边关系及近期高层交往对表，就共同关心的国际地区问题交换意见。相信此访将进一步巩固中俄关系高水平发展的良好势头，密切双方在国际事务中的战略协作。

韩联社记者：美国国务卿布林肯在访问韩国时称，在与朝鲜打交道方面，施压和外交选项都摆在桌面上，希望中方有效利用对朝影响，推进无核化进程。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关情况。中方认为，朝鲜半岛近年来来之不易的对话缓和局面值得珍惜。有关各方应相向而行，共同致力于管控分歧，积极推进对话接触，维护地区和平稳定。按照“双轨并进”思路坚定推进半岛问题政治解决进程符合各方共同利益。中方将继续为此发挥建设性作用。

香港中评社记者：中美举行高层战略对话前夕，美方利用访问日本和韩国对中方施压，并宣布在涉港问题上扩大对中国制裁。中方对此有何看法，是否仍然期待此次对话能够取得积极成果？

赵立坚：近日美方出现一系列涉华消极言行。这发生在中美即将举行高层战略对话前夕，时机耐人寻味。中方同意参加美方提议的这次高层战略对话，体现了中方对重启中美对话交往、改善和发展中美关系的诚意和建设性态度。中方将在对话中就有关问题表明我们的立场和关切。所有可以谈论的议题都是摆在桌面上的。中方在涉及自身主权安全和核心利益的问题上没有妥协让步的余地，维护自身核心利益的决心和意志坚定不移。

我想强调，对话能否取得积极成果，取决于双方的共同努力。美方应与中方相向而行，本着诚意和建设性态度进行对话。试图搞“麦克风外交”、“带节奏”、拉帮结派对华施压的做法是枉费心机，也毫无用处。

中方希望通过此次对话，同美方充分沟通交流，推动中美关系健康稳定发展。但我们也不指望一次对话就能解决中美之间的所有问题。美方应认识到中方坚定捍卫自身主权、安全、发展利益的决心。

美国专题新闻社记者：加拿大驻华使馆接到中方通知，康明凯案和迈克尔案即将庭审。有报道推测，这个时机与中美在阿拉斯加的对话有关，你能否予以证实?

赵立坚：我刚才已经充分阐明了中方在有关问题上的立场。这和中美高层战略对话没有任何关系。

彭博社记者：美国联邦通信委员会（FCC）进一步采取措施，撤销中国联通美洲公司、太平洋网络公司及其全资子公司ComNet在美提供服务的授权，并称这些电信企业都为中国政府控制，会造成安全风险。这是继华为和中兴后，借口安全问题对中国企业进行打压的又一举动。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道，中方对此坚决反对。我们敦促美方遵守市场经济原则，停止将国家安全概念泛化、将经济问题政治化的错误做法，停止滥用国家力量无理打压中国企业，为中国企业在美投资经营提供公平、公正、非歧视的环境。中方将继续采取必要措施，维护中国企业的正当权益。

美国专题新闻社记者：如果中美在阿拉斯加的对话讨论孟晚舟事件，中方期待美方在这个事件上做些什么？

赵立坚：中方在孟晚舟事件上的立场是非常明确的。我们已经不止一次阐明了中方的立场。事实早已充分证明，孟晚舟事件是一起彻头彻尾的政治事件。我们敦促美方立即纠正错误，早日让孟晚舟女士平安回到中国。

深圳卫视记者：据报道，美国“制止仇恨亚太裔美国人组织”16日发布报告表示，自去年3月19日至今年2月28日，共收到3795起各种类型针对亚裔的种族歧视事件报告，包括人身攻击、言语攻击等，其中华裔是被攻击最多的族裔。中方对此有何评论？

赵立坚：过去一段时间，美国国内针对包括华人华侨在内的亚裔歧视现象层出不穷，相关暴力犯罪事件屡屡发生，甚至有手无寸铁的亚裔老人被暴力袭击，生命安全受到严重威胁。这些丑陋的歧视行为令人感到愤怒和悲哀。事实上，美国国内种族歧视的顽疾长期无法得到解决，受伤害、遭歧视的又何止是亚太裔！去年5月25日，非洲裔美国人乔治·弗洛伊德被白人警察跪杀，由此爆发的“黑人的命也是命”抗议运动席卷美国50个州，震惊了国际社会。联合国人权理事会对此也予以强烈批评。希望美方能够听一听美国内民众和国际社会的呼声。

我还想强调的是，美国上届政府个别政客和美国内一些反华势力出于零和博弈思维和意识形态偏见，肆意炮制、散播关于中国的谎言和虚假信息，煽动种族主义和仇恨，纵容歧视中国在美留学人员等在美中国公民的行为，甚至对他们肆意监控、滋扰、盘查和逮捕。中方对此深表关切。美方应采取切实措施，解决好自身的种族主义和种族歧视现象等问题，切实维护和保障在美中国公民的安全和正当权益。

澎湃新闻记者：在联合国人权理事会第46届会议期间，中国代表对美国人权状况持续恶化深表关切，敦促美国以参加国别人权审议为契机，立即停止各种侵犯人权行为。发言人对此有何评论？

赵立坚：美国一些人自封“人权判官”太久了，所谓“人权灯塔”只照别人、不照自己也太久了。他们选择性忽视本国长期存在的人权问题。这里我愿和大家分享一些事实：

第一，美国种族歧视和执法人员暴力现象十分严重。少数族裔、穆斯林、难民、移民面临歧视和仇外言行威胁，“白人至上主义”至今流毒未清。数据显示，2020年1月到11月，美国只有17天没有发生执法人员致死案件。

第二，美国以民主和人权为幌子，行“干涉主义”之实。2001年以来，美国在全球80多个国家开展所谓反恐行动，导致超过80万人死于直接的战争暴力，其中平民约33.5万人，导致数千万人流离失所。时至今日，阿富汗、伊拉克、叙利亚等很多国家的约2100万人仍然流离失所，或生活在极端恶劣条件下。美国还对有关发展中国家实施单边制裁，导致严重人道主义危机。

第三，美国应深刻反思对印第安人种族灭绝的历史。美国通过西进运动大肆驱逐、屠杀印第安人，美印第安人口已从15世纪末的500万骤减至20世纪初的25万，下降幅度为95%。

美国应认真听一听、看一看国际社会对美国人权的批评和建议，摒弃双重标准错误做法，切实促进和保障人权。

彭博社记者：中美高级外交官员将很快在阿拉斯加举行对话。我想知道，对话结束后，习近平主席和拜登总统有没有可能举行会晤，此次对话是否会讨论这个问题？

赵立坚：据我所知，目前没有这样的安排。

追问：你说目前没有这样的安排，是否意味着你不确定此次对话是否会涵盖这一话题？

赵立坚：此次中美高层战略对话期间，双方可以就任何共同关心的议题交换意见，其中也包括高层交往在内的相关议题。

彭博社记者：中方曾说，欧盟如就涉疆问题制裁中国官员将会是巨大错误。双方近期签署了中欧投资协定。欧盟因人权问题将中国官员列入黑名单的举动是否会使该协定陷入危机？

赵立坚：中国人权状况怎么样，中国人民最有发言权。当前，新疆社会持续稳定，人民安居乐业，民族团结和睦，各族人民生命权、健康权、发展权等基本权利得到有力保障，这是不可否认的事实。

所谓新疆存在“强迫劳动”“强制绝育”等“侵犯人权行为”是个别别有用心的所谓学者和机构蓄意编造和散布弥天大谎，违背公理良知，中国人民强烈愤慨。对此任何愿意尊重和了解中国、不对新疆抱有恶意和偏见的人都应该予以警惕和抵制。法国作家维瓦斯在其著作《维吾尔族假新闻的终结》中也明确揭露了这些从未去过新疆的人在制造假新闻的阴谋。建议有关人士好好读一读这本书，认真了解什么是事实。

涉疆问题本质上是反暴恐、反分裂问题。新疆事务纯属中国内政。我们敦促欧方停止以人权为由，借新疆问题污蔑抹黑中国、干涉中国内政。中方捍卫国家主权、安全和发展利益的决心坚定不移。如果欧方仅凭少数别有用心的反华势力炮制的谎言作出错误决定，只能说明这是政治操弄。如果欧方执意采取损害中方利益的错误行动，中方必将作出坚决回应，奉陪到底。

中欧投资协定是一份平衡、高水平、互利共赢的协定，将为中欧相互投资提供更大的市场准入、更高水平的营商环境、更有力的制度保障、更光明的合作前景。协定的签署批准符合中欧双方共同利益，早一天生效就能早一天使双方企业和人民获益。欧方应该做的是推动投资协定早日批准生效，而不是干涉中国内政，对中国内部事务说三道四，指手画脚。

(责编：崔越、刘慧)