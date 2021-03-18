新华社华盛顿3月17日电 题：美国经济复苏需时日 美联储延续宽松政策

新华社记者 许缘 高攀

美国联邦储备委员会17日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在零至0.25%的超低区间，但上调2021年美国经济增长预期。分析人士认为，美国经济今年有望大幅增长，但全面复苏仍需时日。美联储将维持宽松货币政策，避免市场波动影响复苏进程。

长期增长有压力

美联储当天发布最新一期经济展望报告，预计2021年美国经济将增长6.5%，较去年12月预测值上调2.3个百分点，有望创1984年以来最大年度增幅；不过，2022年美国经济增长率或回落至3.3%。2020年美国经济萎缩3.5%。

更长期来看，美联储联邦公开市场委员会预计美国经济增长或维持在1.8%的较低水平，显示美国经济短期内有望强劲复苏，但长期复苏乏力。

美联储主席鲍威尔在会后召开的新闻发布会上重申，美国经济面临的“危机”仍十分明显，新冠疫情的冲击是“真实而广泛的”。他表示，美国“经济复苏远未完成”，经济增长仍不均衡，复苏前景存在不确定性。

根据美联储最新预计，今明两年美国失业率将分别降至4.5%和3.9%。但长远来看，美国失业率将维持在4.0%的相对高位，较2020年2月疫情暴发前3.5%的历史低位高出0.5个百分点。

宽松政策稳市场

今年以来，市场不断预测美国经济增长将强于预期，对美联储将提前加息的预期持续升温。《华尔街日报》日前公布的调查结果显示，经济学家普遍预计今年美国经济有望增长近6%。高盛公司经济学家预计，全年美国经济有望增长7%。17日美联储调高今年经济增长预期，进一步强化了市场对美联储提前加息的预期。

不过，报告显示，联邦公开市场委员会成员一致认为，2021年联邦基金利率目标区间将维持在超低水平。多数官员预计，超低利率区间或将保持至2022年，甚至2023年。

鲍威尔当天在新闻发布会上表示，上调经济预期并非意味着开始讨论削减量化宽松规模。他强调，当有实际数据表明美国经济正在步入正轨或可能将取得实质性进展时，美联储才会调整政策。

鲍威尔的言论受到市场欢迎。当天，纽约股市标准普尔500种股票指数和道琼斯工业平均指数收盘均创历史新高，10年期美国国债收益率小幅回落。

通胀风险或加剧

经济学家表示，超宽松的货币和财政政策固然能刺激经济增长，但通胀压力过大、金融市场过热可能给美国经济复苏带来风险。

自日前美国国会通过1.9万亿美元经济救助法案以来，市场预计通胀率将持续走高。然而，美联储希望以温和通胀带动经济良性循环，试图通过强调劳动力市场尚未完全复苏来淡化通胀上升风险。

美联储预计，今年美国通胀率或达2.4%，剔除食品和能源价格后的核心通胀率为2.2%，均高于通胀目标。2022年，通胀率和核心通胀率将继续保持在2%。

市场研究机构凯投宏观分析师迈克尔·皮尔斯指出，通胀上升的时间可能比美联储目前预测的更持久，或成为美国经济复苏的“关键风险”。

法国农业信贷银行分析师瓦伦丁·马里诺夫表示，对美国经济强劲复苏的过热预期已将美国国债收益率推至高点，美国利率市场也已开始“提前加息”。如果市场预计未来通胀继续走高，收益率将被进一步推高，导致融资成本普遍上升，影响整个金融行业，进而阻碍经济复苏。

(责编：崔越、杨牧)