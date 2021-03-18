新华社都柏林3月18日电（记者张琪）爱尔兰总统希金斯17日发表讲话，呼吁全球团结抗疫。

希金斯在总统府网站上发表的致辞中表示，新冠疫情给全球带来了严重冲击，这场疫情让我们认识到了相互依存的重要性和相互理解的必要性。疫情给我们的一个重要启示是，只有团结起来一致抗疫才能走出疫情的阴霾。

希金斯说，疾病预防药物和治疗手段应全球共享，而不应囤积居奇使其成为谋取贸易竞争优势的商品。感谢过去一年所有帮助过爱尔兰人民的人。

每年3月17日是爱尔兰的传统节日圣帕特里克节，也是该国的国庆日。受疫情影响，爱尔兰今年的庆祝活动全部改在网上举行。当日，由爱尔兰旅游局等部门联合制作的大型灯光秀“光之乐”视频节目在社交平台上播出，预计将吸引全球数百万观众。

目前爱尔兰正处在最高的5级疫情防控状态下，禁止任何形式的公众集会，人们的活动范围原则上不得离家5公里以上，所有非生活必需的零售店和绝大多数室内公共设施必须停止营业。

爱尔兰卫生部17日晚公布的数据显示，该国新增新冠确诊病例557例，累计确诊228215例，新增死亡病例17例，累计死亡4566例。

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