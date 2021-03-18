新华社内罗毕3月17日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心17日发布的数据显示，非洲累计确诊新冠病例4051362例，累计死亡108391例，累计治愈3641349例。非洲多国继续推进新冠疫苗接种工作。

数据显示，当前累计确诊病例数居非洲前几位的国家包括南非、摩洛哥、突尼斯、埃及和埃塞俄比亚。其中南非最高，达1530966例。南非也是非洲报告新冠死亡病例最多的国家，累计报告死亡病例51560例。

新冠疫苗接种在非洲多国继续展开，多国对英国阿斯利康制药公司与牛津大学联合研发的新冠疫苗可能带来的副作用表示密切关注。

应科摩罗政府要求，中国援助科摩罗短期抗疫医疗队17日抵达该国首都莫罗尼，中国援助科摩罗的新冠疫苗和抗疫医疗物资也同机抵达。科摩罗总统阿扎利在致辞中说，他对抗疫医疗队的到来表示欢迎，并对中国政府援助科摩罗疫苗及医疗物资表示感谢。疫苗和医疗物资的到来能够帮助科摩罗更好地抗击新冠疫情。

博茨瓦纳卫生与健康部长迪科洛蒂17日表示，该国将遵从世界卫生组织的建议，继续推进阿斯利康新冠疫苗的接种工作。当天，卫生与健康部发起“准备接种疫苗”宣传活动，以消除民众对新冠疫苗的恐惧和担忧，呼吁人们做好接种疫苗的准备。

马拉维卫生部17日表示，政府目前正集中为医务工作者和社会工作者接种疫苗，此后将优先给有基础性疾病的患者和60岁及以上人群接种疫苗。卫生部称，疫苗接种将遵循自愿原则。

尼日利亚食品和药品监督管理局局长莫吉索拉·阿德耶耶17日在接受当地媒体采访时说，尽管一些国家因担心阿斯利康新冠疫苗可能的副作用而暂停该疫苗的接种工作，但除非报告大规模出现副作用，否则她不建议尼日利亚暂停接种工作，因为接种疫苗的好处大过可能的风险。截至目前，位于阿布贾的国家医院已给超过500人接种了阿斯利康疫苗，只有6人出现了发烧、发寒和疼痛等副作用，但没有严重症状。但她也承认需要进一步跟踪相关疫苗的副作用情况。

塞内加尔卫生和社会行动部长萨尔17日对当地媒体表示，塞内加尔已建立了一套药物警戒系统，将严格监测已注射阿斯利康新冠疫苗的人群，以确保在出现副作用后该国卫生部能采取相应措施。他说，虽然一些国家暂停注射阿斯利康疫苗，但塞内加尔并未收到世卫组织要求停用该疫苗的通知，因此该国将继续使用阿斯利康新冠疫苗开展全国新冠疫苗接种计划。

佛得角政府17日宣布将从18日起开始全国新冠疫苗接种计划第一阶段。根据佛政府此前公布的信息，佛得角现有从新冠肺炎疫苗实施计划（COVAX）获得的2.4万剂阿斯利康疫苗以及该国购入的5850剂辉瑞疫苗。

加纳首都阿克拉卫生部门17日说，阿克拉市第一阶段分配到30万剂新冠疫苗，目前已完成超80%目标人群的新冠疫苗注射，公众接受度良好，卫生部门对下一阶段的接种工作感到乐观。

近日，乌干达卫生部在全国组织开展新冠病毒血清流行病学调查，以了解该国新冠病毒感染的严重程度。乌卫生部部长阿曾说，该调查将有助于指导国家做好下一步新冠疫情应对工作。

肯尼亚卫生部17日表示，该国过去24小时送检的7450个样本中，1279个呈阳性，新冠病毒检测阳性率升至约17%。在当日新增确诊病例中，最小的是两个月大的婴儿，最大的96岁。截至目前，肯尼亚已有19900人接种了新冠疫苗，按计划，肯尼亚6月前要为120多万人接种新冠疫苗。（执笔记者：杨臻；参与记者：汪平、滕军伟、赵宇鹏、邢建桥、许正、黎华玲、文浩、郭骏、张改萍）

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