新华社首尔3月18日电（记者陆睿、杜白羽）韩国外交部长官郑义溶和国防部长官徐旭18日在首尔与到访的美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀举行“2+2”会谈，并在会谈结束后发表共同声明。

声明说，韩美双方就加强韩美同盟、解决朝鲜半岛问题、应对各种全球性挑战等话题交换了意见。双方表示，现在的韩美同盟比任何时候都更加重要，双方根据《韩美相互防卫条约》重申了关于加强韩国防御和韩美联合防卫态势的相互承诺。

声明称，韩美就最新的《防卫费分担特别协定》达成原则性协议象征着两国对维护同盟关系的共同意愿。

声明重申了应对和解决朝核问题的共同意志，并称韩美两国正在就与朝鲜半岛相关的所有问题展开紧密协商。韩美两国将继续就美国对朝政策展开高层磋商。

声明强调，韩美将在贸易、卫生、核能、应对新冠疫情、气候变化、宇宙、网络安全等领域深化合作。

这是2010年以后韩美“2+2”会谈再度在韩国举行。布林肯和奥斯汀16日在日本东京结束日美“2+2”会谈后，于17日抵达韩国访问。17日，布林肯和奥斯汀分别与郑义溶、徐旭举行会谈。

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