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中国驻埃及大使：为构建人类命运共同体作出新的更大贡献

2021年03月18日14:24 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗3月18日电 （记者黄培昭）埃及主流媒体《每日新闻报》日前刊发中国驻埃及大使廖力强署名文章《辞旧迎新 共启新章》。

廖力强表示，2020年刚刚过去，但在人类历史进程中是具有分水岭意义的一年。在中埃两大文明古国的友好交往史上，也是铭刻新成就、书写新辉煌的特殊一年。

廖力强指出，这一年，中埃全面战略伙伴关系迈上新台阶；中埃携手并肩，共同抗疫；中埃合作逆势上扬，各领域合作取得可喜成就；中埃人民友谊更加深厚；两国在国际事务中相互坚定支持。

廖力强说，2020年也是中国同阿拉伯国家关系持续发展的一年。中阿关系以鲜明的稳定性应对各种不确定性，成为国家间关系的典范和南南合作的样板。习近平主席同多位阿拉伯国家元首通话、互致信函，为中阿关系发展提供战略指引。面对疫情，中阿打造了物资互援、经验分享、疫苗研发等合作范例。中阿在维护彼此核心利益和重大关切的问题上相互坚定支持，互利共赢合作稳步推进。双方在中阿合作论坛第九届部长级会议上一致同意召开中阿峰会，共同宣布携手打造面向新时代的中阿命运共同体。

廖力强表示，中方愿与埃方共同落实两国领导人达成的重要共识。中方也愿同各阿拉伯国家一道，加强高层交往，稳步推进复工复产、共建“一带一路”合作，实施更多惠及民生项目，厚植中阿友好根基，努力打造中阿命运共同体，为构建人类命运共同体作出新的更大贡献，共同开启合作共赢新篇章。

(责编：苏缨翔、常红)

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