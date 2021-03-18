人民网华盛顿3月18日电 （记者吴乐珺）历时近3个月，经过多轮筛选，2021年度“全美华人30岁以下青年精英榜”于当地时间3月18日在洛杉矶公布。

30位来自不同行业、专业领域的青年精英脱颖而出。这是全美唯一专门面向华人青年和留学生的青年精英评选活动，旨在鼓励和助力华人青年以及留学生创新创业，目前是全美创业圈中最具影响力的奖项之一。

此次活动由非营利组织全美中华青年联合会、美国华人公共外交促进会，以及《洛杉矶邮报》联合主办。主办单位表示，今年是举办年度评选活动的第五周年，此次评选特别关注了留学生群体在支援抗击新冠疫情中发起的各类公益组织和活动等。

今年的入榜者分别入选企业、制造、消费者科技企业类；社会公益类；金融及投资服务类；艺术、文化、科技类；教育、消费者服务类等六大类别。入榜率为7.13%。由全美各行业知名专家组成的评委会在评语中指出：在新产业、新业态、新模式涌现的时代，获奖者们在创新、前瞻、服务、社会责任感、个人专业等方面有杰出的表现，展现了全美华裔青年和留学生群体积极、向上、才华横溢的整体风貌。

(责编：苏缨翔、常红)