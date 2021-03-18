新华社平壤3月18日电（记者洪可润、江亚平）据朝中社18日报道，朝鲜外务省第一副相崔善姬17日表示，只要美国不取消对朝敌视政策，朝鲜就不会和美国进行任何形式的接触和对话，朝鲜将继续无视美国接触朝方的意愿。

崔善姬说，美国自2月中旬以来试图通过多个渠道同朝鲜进行接触。近期，美方又向朝方发来电子邮件和电话留言，希望同朝鲜进行接触。美国和韩国3月份启动联合军演前夜，美国还通过第三国向朝鲜再次发来请求朝方答应接触的信息。

崔善姬表示，“但我们认为，没有必要对美国争取时间的把戏一唱一和”，只有营造在平等的立场上进行交谈的气氛，才能实现对话。但美国新政府上台后，传出来的都是疯狂的“朝鲜威胁论”老调。美国军方继续加大军事威胁的力度，公然进行针对朝鲜的侵略性美韩联合军演。

她还说，与没有做好准备、没有感受到新变化和新时机的美国坐在一起，只会浪费宝贵时间。朝方已明确阐明对美国立场，那就是本着“强对强、善对善”的原则同美国打交道。

朝鲜劳动党总书记金正恩在今年1月举行的朝鲜劳动党第八次代表大会上表示，建立全新的朝美关系的关键是美国取消对朝鲜的敌视政策。

美国白宫新闻秘书普萨基3月15日在白宫记者会上说，尽管美方多次试图与朝方接触，但朝方未予以回应。

(责编：高歌、刘洁妍)