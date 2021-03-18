人民网开罗3月17日电 （记者周輖）中国驻埃及大使馆日前在埃启动“春苗行动”，依托当地疫苗接种体系，自15日起，在埃近6000名中国公民自愿报名后，可分批免费接种由中国国药集团研发生产的新冠疫苗。

“推进‘春苗行动’， 在埃中国公民‘一个也不能少。”中国驻埃及大使馆公使肖军正对人民网记者介绍说，通过使馆先后两次详细统计和调查，共确定5876名在埃中国公民有接种疫苗意愿。“大家的踊跃报名，体现了对国药疫苗安全性、有效性的最大信任和信心。”

肖军正指出，中国驻埃及使馆在短时间内迅速启动“春苗行动”，得益于中埃两国元首对抗疫合作的引领和擘画，得益于中埃建交65年来两国人民缔造的患难与共的深厚情谊和无私互助，也得益于中埃两国在抗疫合作中，共同将推动构建人类卫生健康共同体和人类命运共同体作为历史使命。在中方提出请求后，埃及政府从两国友好关系大局出发，做出特殊安排，已将在埃中国公民纳入优先接种群体。中国公民在埃及接种新冠疫苗享受国民待遇，可在当地疫苗紧急接种系统上登记注册，接种免费疫苗。埃方还专门指定了两家医疗机构为中国公民接种疫苗。“这充分体现了两国人民患难与共、守望相助、风雨同舟、共克时艰的兄弟情谊。”

“春天带来希望，疫苗增强信心。”疫情发生以来，中埃抗疫合作不断走深走实。肖军正说，中国政府先后向埃及提供两批疫苗援助，其中第一批已抵达开罗。在批准紧急使用后，埃及政府正在推动中国国药集团新冠疫苗的正常使用注册许可。双方关于疫苗采购的谈判正在进行中，埃方还表达了在本地生产中国疫苗的合作意愿。肖军正表示，中方支持中国企业同埃及合作伙伴开展新冠疫苗研发和生产的全方位合作。

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