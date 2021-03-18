新华社长沙3月18日电（记者谢樱 张丹）联合国人权理事会第46届会议云上边会“南南减贫合作与人权保障”17日召开。来自中国、德国、荷兰、埃及、南非等国家的近20位专家学者围绕中国减贫经验、南南减贫合作和人权保障等问题展开深入研讨。

中央党校（国家行政学院）国际战略研究院李云龙教授回顾了1978年以来中国的扶贫发展历程，指出中国始终坚持政府主导，不断充实贫困地区基层领导力量，实施精准扶贫和结对帮扶，施行脱贫攻坚政府责任制，大力开展扶贫领域反腐败工作。通过这一系列举措，形成了中国特色扶贫的基本路径和基本范式，也为世界范围内减贫行动提供了借鉴。

北京理工大学科技与人权研究中心副主任肖君拥教授系统阐释中国减贫理念、减贫范围、减贫立场、减贫方法、减贫格局，总结中国减贫经验，指出中国的减贫成就为削减全球发展赤字作出了巨大贡献，提振了世界各国尤其是南方国家的减贫信心，为全球减贫事业贡献了中国智慧和中国方案。

荷兰阿姆斯特丹自由大学跨文化人权研究中心主任汤姆·兹瓦特教授指出，中国精准扶贫所取得的巨大成就对国际社会一些质疑的声音给予了有力回击。精准扶贫是中国以人民为中心的发展理念的绝佳体现，值得世界各国的高度赞赏和效仿。

埃及北开罗上诉法院院长及劳动法院第四巡回法庭庭长汉尼·费西·乔治指出，过去8年来中国减贫所取得的历史性成就对世界人权发展具有重大贡献，对埃及的减贫和人权发展同样具有重要借鉴意义。

荷兰阿姆斯特丹自由大学跨文化人权研究中心研究员奥古斯丁·洪圭指出，非洲的减贫和人权发展之间存在着共生关系，必须通过有效减贫来促进人权发展。此外，减贫和人权保障应结合当地实际加以推进，对不同理念和模式要采取包容态度。

武汉大学国际法研究所副研究员彭芩萱指出，各个发展中国家因其发展状况和本国国情不同，利益诉求也并不相同。南南人权合作有助于广大发展中国家从利益共同体、价值共同体、话语共同体等方面为构建人类命运共同体铺就道路，也有助于南方国家谋求价值共识和话语共识。

中南大学人权研究中心执行主任毛俊响教授在总结发言中指出，中国注重推进贫困群体各项权利的综合协调发展，将权利的综合保障理念贯穿于扶贫工作全过程。这不仅使得中国自身的减贫工作取得了巨大成功，对于实现联合国2030年可持续发展议程设定的消除贫困目标同样具有积极意义。

此次边会由中国人权研究会主办，中南大学人权研究中心、武汉大学国际法治研究院、北京理工大学科技与人权研究中心和荷兰阿姆斯特丹自由大学跨文化人权研究中心联合承办。

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