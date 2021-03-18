人民网里约热内卢3月17日电 （记者吴杰）为了破解物流业内诸多痛点，为后疫情时期物流电商发展打下基础，3月17日，中国和巴西物流电商业人士开展线上交流，共同把脉难点，寻找解决之道。该活动由中国驻里约热内卢总领馆主办，两国有关行业和企业高管参与研讨。

中国已连续11年成为巴西最大贸易伙伴。巴中双边贸易迅猛增长，双边贸易额从最初的千万美元到如今突破了千亿美元大关。

陈永灿副总领事表示，国际电商物流作为国际服务贸易重要组成部分，是亟待中巴机构和企业深化了解、加强合作、创新发展的领域。相信通过这次线上对接会，两国商会机构和物流企业可以建立联系，成为朋友和伙伴，增进对彼此商业规则的了解，为后疫情时代的经贸合作打下坚实的基础。驻里约总领馆将继续发挥桥梁与纽带作用，为中巴两国、中国和本领区内各州政府和企业密切合作提供帮助，为双方信息交流提供便利，促进中巴贸易健康发展。

中国广州仲裁委员会副主任王天喜、巴西日用品消费品商会会长特克托、中国（巴西）投资开发贸易中心总经理潘发明围绕维护权益、扩展市场、加强服务等方面，表示将积极发挥本机构作用，努力促进中巴进出口贸易进一步良性发展。

来自巴西联邦税务局、外贸物流现代化联盟、圣保罗商会的代表从搭建外贸审批一站式服务平台、助推海关申报提高效率降低成本、提高港口和机场客户的服务水平等方面，解读巴西清关等进出口相关政策规定。

中国中远海运、中国外运、菜鸟物流、敦煌网物流、深圳国纺供应链、巴西海天国际运输、巴西麦克物流等中国和巴西物流公司的有关高管也在会上发言， 探讨疫情期间部分区域缺箱严重、货物积压、运费飙升等物流业面临的难点痛点，分享了及时了解市场、增开货运班轮、提升海上运力、加强重点枢纽建设等应对挑战的对策建议。

徐元胜商务参赞和巴西商会、里约商会等中巴有关机构代表出席线上研讨活动。

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