参考消息网3月17日报道（文/凡凡） 美日外长和防长“2+2”会谈昨日（16日）已经结束，果然如一些外媒先前预测，美日在会谈，“主角”却是中国。一系列涉华表态，留下的恐怕是久久不能消散的“臭味”。

本次会谈有三大特点：

一是时间微妙。本次会谈以及17日举行的美韩“2+2”会谈，都在18日至19日将在阿拉斯加举行中美“2+2”高层战略对话之前、3月12日举行的美日印澳视频峰会之后。时间如此靠近，有外媒和专家认为，美方显然是想先拉盟友，敦促后者亦步亦趋，从而增加对华战略要价的筹码。

二是“价值观”外交回归。重视联盟、重启“价值观”外交被广泛认为是拜登政府上台后美国外交的转变方向和应对中国的方式。昨天，美国国务卿布林肯在致开幕辞时就强调美国与盟国“面临中国挑战”，因而要致力于与盟国和地区国家合作，支持他们在所谓“人权、民主、法治等方面的共同价值观”。

三是对华强硬升级。“中国行为与现有国际秩序不符，带来了政治、经济、军事和技术方面的挑战。”“破坏以规则为基础的国际体系。”美日“2+2”会谈并非首次，往往也都会发表明里暗里针对中国的表态，但主要火力点还是集中在钓鱼岛、东海等日本更为关注的议题上，而本次会谈全面攻击中国，会谈联合声明几乎一半内容都针对中国，还扯上香港、新疆、台湾等议题，显然是美国拉着日本在对华强硬上又往前走了一步。

“美日搞交流合作应有助于增进地区国家间的相互理解与信任，有利于地区国家间团结合作以及亚太地区和平与稳定，不应针对第三方或损害第三方利益。”中国外交部发言人的表态，本着大局出发，顾及的是东亚地区涉及各国人民福祉的和平稳定利益。但显然，美日会谈与这种善意存在太多“温差”。

这种“温差”背后，是虚伪在作祟。比如，美政客口口声声捍卫人权，却对国内在疫情中饱受区别对待的少数族裔权利视而不见，对在得克萨斯州寒潮中冻死饿死的居民充耳不闻。他们动辄拿新疆议题说事，攻击中国去极端化和反恐措施，根本就不在意新疆人民抵制恐怖主义威胁、拥抱正常生活的呼声和期待，甚至还挥舞制裁大棒，伤害包括棉农在内的一大批新疆人民的切身利益。这是在维护人权？

另一方面，虚伪更显而易见。美方本次在会谈中又拿南海说事，否定中国权利主张。而事实是，美方不批准《联合国海洋法公约》，却以“公约卫士”自居，一方面自诩中立客观，另一方面公然在南海议题上站队，鼓动相关国家对抗中国。美方还一边公开支持“南海非军事化”，一边屡屡派遣舰机到南海甚至中国岛屿附近“秀肌肉”。这不是虚伪？

此外，美日声明指责中国新海警法更是毫无道理。中国近期实施的新海警法，规定海警兼具行政执法力量和武装力量的双重属性，这一做法明明被许多国家，比如美国、澳大利亚等国的相关法律广为采用。比如美国海岸警卫队可以交由海军指挥，甚至还可以派遣船只参与美海军的南海行动。中国刚开始颁布类似法规就引发美日“跳脚”，被指责“引发地区紧张局势升级”。果真是“我可以，你不可以”。

“虚伪”是为“煽动”。众所周知，由于特朗普政府奉行“美国优先”和单边主义路线，与盟友裂痕逐渐加深加大，也客观上削弱了美国的国际影响力。而拜登政府上台后，同样将中国视为最大竞争对手，又自感中美实力差距缩小，因此更加卖力地拉拢盟友，借力对抗中国。对美方政客而言，渲染“中国威胁”，挑起亚太盟友反华情绪，使之向美靠拢，当然是条“捷径”。因此，美日这场会谈，占主导地位的是美国最关心的议程。顺带着，美国还在南海问题上攻击中国，也是要呼应南海周边某些国家的权利主张和野心，煽动后者进行更多挑战国际法、损害中国合法权益的冒险行动。

这场“虚伪+煽动”会谈，是美方政客在亚太破坏理解、信任与合作的又一次尝试，图谋让各国的发展和繁荣利益服从于美国利益，但凡头脑清醒的人都能看到这一点。这种图谋，显然无视了疫情下各国寻求合作、重振经济的最大利益，低估了亚太各国与中国拥有巨大共同发展和安全利益的分量，更高估了美国一呼百应的能力。中国的繁荣被很多亚太国家视为重振经济的希望，美国政客再造势也抹不掉这一点，当然也吓不退中国。

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