中国在减贫方面起步早、常抓不懈、用好数字化、大力促进贫困人口集中的农村经济发展等做法和经验都非常值得效仿和借鉴，联合国首席经济学家艾略特·哈里斯日前在接受新华社记者书面采访时说。

对哈里斯而言，任何能够促进2030年可持续发展目标按时或早日实现的成功经验和做法都值得在全球推广。中国决战脱贫攻坚取得全面胜利、完成消除绝对贫困艰巨任务的消息令他感到振奋。

哈里斯认为，中国消除绝对贫困是人类历史上“独一无二”和“令人鼓舞”的伟大成就。中国成功使7.7亿农村贫困人口摆脱贫困，这个数字只比美国和欧盟国家总人口略少一点。

哈里斯说，中国的减贫努力早在联合国千年发展目标（2000年至2015年）确定前就已开始。中国紧盯脱贫目标，从未动摇其决心、松懈其行动，这确保了脱贫攻坚的最终胜利。

哈里斯认为，中国脱贫成就告诉人们一个道理：消除贫困“不可能一蹴而就，也不是作出一项政策改变这么简单的事情”。它需要“坚定的承诺和一以贯之的政策和行动”。中国当年开始踏上减贫伟大征程时，条件非常艰苦，但“这并没有阻止中国人的努力”。

除了常抓不懈等原因，哈里斯认为，中国在脱贫方面有两个非常值得国际社会借鉴的做法，即“大力发展贫困人口集中的农村经济以及充分利用好数字技术”。

他认为，中国城市化进程令人印象深刻，但仅仅依靠城市化发展无法实现全面脱贫攻坚胜利。如今一些国家的脱贫努力不成功，与它们不重视农村经济发展有极大关系。过度重视城市化已导致种种问题。

在哈里斯看来，人类社会已进行到“一个经济和社会将由数字化驱动的时代”。经验表明，如果不能很好地利用数字技术，任何国家都难以在减贫和推进可持续发展方面取得成功。在中国，“数字技术在创造财富和帮助穷人致富方面发挥了重要作用”。

哈里斯认为，发展往往也是脆弱的，一些冲击会使人们重新陷入贫困。“加强因各种冲击而返贫的能力建设，中国的这一经验同样可供他国借鉴。”

哈里斯认为，中国的人口规模以及庞大的国内市场，有利于中国推动经济向国内市场驱动的方向转型，从而摆脱对贸易和投资（包括来自海外投资）的依赖。“充足的国内市场容量对中国脱贫的成功提供了巨大助力。”

“我们将效仿中国的榜样，正如5年前所承诺的那样，在2030年前消除极端贫困。”哈里斯说。

（新华社联合国3月14日电 记者王建刚）

(责编：高歌、刘洁妍)