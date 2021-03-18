人民网雅加达3月17日电 （记者张杰）17日，中国驻东盟大使邓锡军在雅加达接受采访，深入解读十三届全国人大四次会议和全国政协十三届四次会议精神，并就脱贫、香港、新疆和缅甸等问题回答记者提问。

邓大使表示，2021年两会受到国际社会高度关注。国际社会希望通过中国两会了解作为全球第二大经济体的中国下一步前进方向以及对世界发展会产生什么样的推动作用。中国疫情防控取得重大战略成果，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长，脱贫攻坚战取得全面胜利，决胜全面建成小康社会取得决定性成就。2020年经济恢复好于预期，全年国内生产总值增长2.3％。过去五年， “十三五”规划主要目标和任务顺利完成。中国国内生产总值从不到70万亿元增加到超过100万亿元。人民生活水平显著提高，城镇新增就业超过6000万人，建成世界上规模最大的社会保障体系。

邓大使解读了此次人大通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，以及本年度中国主要工作目标。他表示，中国在“十四五”期间将着力提升发展质量效益，保持经济持续健康发展；坚持创新驱动发展，加快发展现代产业体系；形成强大国内市场，构建新发展格局；全面推进乡村振兴，完善新型城镇化战略；优化区域经济布局，促进区域协调发展；全面深化改革开放，持续增强发展动力和活力；推动绿色发展，促进人与自然和谐共生；持续增进民生福祉，扎实推动共同富裕；统筹发展和安全，建设更高水平的平安中国。

在回答关于本次人大通过《全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定》对香港“一国两制”的影响问题时，邓大使表示，全国人大完善香港选举制度的决定在“一国两制”实践进程中具有里程碑意义。这是中方坚持和完善“一国两制”制度体系、维护香港长治久安的重大举措，将为全面落实“爱国者治港”提供更加坚实的制度保障。决定明确，完善香港特别行政区选举制度，必须全面准确贯彻落实“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针，维护宪法和香港基本法确定的香港特别行政区宪制秩序，确保以爱国者为主体的“港人治港”，切实提高香港特别行政区治理效能，保障香港特别行政区永久性居民的选举权和被选举权。

邓大使对该决定进行了详细解读并表示，香港回归以来，中央始终是香港民主制度发展的主导者和推动者。全国人大作为最高国家权力机关，就完善香港特区选举制度作出决定，是行使宪法和基本法赋予的权力和责任，将更好地维护香港社会的整体利益和根本利益，促进香港民主制度稳步向前发展，确保“一国两制”实践行稳致远。“一国两制”继续在香港成功落实、香港保持长期繁荣稳定，符合中国利益，也符合国际社会共同利益。中方坚持贯彻“一国两制”方针的决心和信心不会动摇，反对任何外部势力干涉中国内政的决心和意志同样不会动摇。

邓大使还在记者会上表示，2021年是中国和东盟建立对话关系30周年。经过30年风雨同行，中国与东盟立起了团结互助、平等相待的共同理念，立起了休戚与共、同甘共苦的共同命运，立起了振兴亚洲、开创未来的共同愿景。站在新的起点上，我们愿同东盟打造更为紧密的命运共同体，开创更加精彩的下一个30年。

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