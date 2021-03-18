参考消息网3月17日报道（文/丁扬）

因疫苗话题一直暗流涌动的国际社会，这两天终于“开撕”了。只不过这次，被群起而攻的对象，是美国。

“墨西哥总统给美国挖了个坑。”

在15日一篇文章里，美联社这样说道。

报道指出，近期发生在墨西哥与美国之间的疫苗纷争，有了最新进展：在收到来自中国的疫苗后，墨西哥总统洛佩斯·奥夫拉多尔再次向中国表示了感谢，并且第一次公开向美国发出批评和抱怨。

他原话是这么说的：“我希望我能尽快向美国政府表示感谢，因为我确信他们也将提供帮助，只是到目前为止还没有这样做。”

而这个表态，也呼应了此前多家西方媒体的报道：在洛佩斯多次向美国发出疫苗资源援助的请求后，拜登明确拒绝了他。与此同时，白宫发言人还在公开场合多次明确，在确保所有美国民众接种之前，美国不会考虑与任何其他国家分享疫苗。

拒绝得如此干脆，与此前拜登的一项承诺不无关系：要在5月中旬之前提供足够的疫苗，以覆盖每个美国成年人。

拜登所谓的“疫苗美国优先”，似乎有自己的道理，作为世界上疫情最为严重的国家之一，确保大规模疫苗接种是当务之急。但事实上，与美国接壤的墨西哥，防控疫情也刻不容缓，据洛佩斯介绍，墨西哥已有近220万例感染、19.5万人死于新冠。目前，尽管该国已批准了六种疫苗，但已注射疫苗仅为约434万剂。

而与这组数字形成鲜明对比的是，到目前，美国已注射疫苗超过1亿剂。

洛佩斯对美国的抱怨，并非墨西哥方面就疫苗分配第一次公开发声。据美国有线电视新闻网（CNN）报道，不久前，墨西哥驻联合国代表团就曾向联合国投诉，称“不平等”政策阻碍了墨西哥获取疫苗的通道。

“生产疫苗的国家接种率更高，但拉丁美洲和加勒比地区的疫苗接种率要低得多。”他总结说，“这不公平。”

仅一界之隔，两国疫苗分配却如此不均。也难怪墨西哥政府怨声连连。

但让墨西哥更心寒的，可能还有美国一些网友们充满“社会达尔文主义”色彩的评论：美国为什么必须要帮墨西哥？这是美国的义务吗？

当然，也有正义的网友站出来，呼吁美国要特别关注墨西哥和巴西的需求：

▲网友评论：考虑到巴西和墨西哥在这个半球的重要性，我们应该关注他们的需求。

而来自墨西哥政府的批评，也说出了其他一些国家的心声。据外媒报道，此前白宫还拒绝了加拿大和欧盟在内的其他盟国的疫苗请求。

就在本月初，加拿大安大略省省长道格·福特也曾公开批评拜登政府的疫苗不分享政策。

据全美广播电视新闻（ABC）网站报道，福特对美国拒绝向北部边境运送疫苗表示愤怒，称他曾寄希望于拜登上台后能有所改变（“美国优先”的）立场，但到头来看到的还是“各顾各”。

与大多数国家一样，加拿大没有国内生产疫苗的能力，尽管最终订购的疫苗远远超出其需求，但也在因疫苗供应短缺而苦苦挣扎。加总理特鲁多曾多次向拜登提出允许加拿大购买在美国生产的疫苗的想法，但都遭到拒绝。因此加拿大只能（与墨西哥一样）被迫从欧洲和亚洲购买疫苗。

尽管加拿大一向被视为美国最亲密的盟友，但福特感慨：“你终究会看清谁是朋友，谁是敌人。”

牛津大学的数据显示，截至3月10日，加拿大每100人注射了7.20剂疫苗，而美国为29.67剂。为了应对疫苗短缺，加拿大防疫部门甚至要求民众把两剂疫苗的间隔期延长到四个月，而不是国际通行的两个月……

有趣的是，在批评美国的同时，加拿大、墨西哥都没忘指出，欧盟对疫苗出口的限制也加剧了本国疫苗的短缺。但欧盟自己，恐怕并不这么看。

据路透社报道，欧洲理事会主席米歇尔3月9日驳斥了一些国家针对欧盟的“疫苗民族主义”指控，称：尽管英国和美国已彻底禁止出口新冠疫苗，但欧盟并未停止出口。

话里话外diss美国的意思很明显了：也别说我们欧盟不行，你看美国英国，更不行！

值得一提的还有后续，英国当时迅速反驳了米歇尔的言论，称英国没有阻止任何一种疫苗的出口。反而是美国，依然气定神闲地一再重申“美国优先”的接种政策， 面对邻国的呼救，也只是继续“画饼充饥”的策略：快了，等美国人都接种完，就轮到你们了。

写到这里，笔者不禁想到两句话，一句是世界卫生组织总干事谭德塞说过的：“即使疫苗给某些人带来了希望，它们也会加剧世界贫富之间的不平等。”

另一句是匈牙利总理欧尔班那句：“没有东方疫苗或西方疫苗：只有好的疫苗和坏的疫苗。”

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