参考消息网3月17日报道 巴拿马亚洲国家战略研究中心名誉主席胡利奥·比利亚雷斯3月15日在西班牙《起义报》网站发表题为《关于中国人权的真相》的文章，文章揭露了西方利用人权议题抹黑中国的阴谋，强调了中国为人权事业作出的巨大贡献。全文摘编如下：

美国对中国发动的非法战争，是了解针对北京发动的旨在质疑其人权问题的袭击的参照系。

西方给出了一个抽象、自满和脱离现实的版本，企图抹黑中国。然而事与愿违，这种抹黑只是徒劳，反而揭露了美国国内人权遭大规模侵犯的现实：人们忍饥挨饿、失业率飙升、失去住房、缺少医疗保健、负债累累，歧视和种族主义随处可见，内部政治动荡持续。

讽刺的是，这个世界上囚犯最多（其中60%是美国黑人和未成年人）、接连退出联合国人权理事会的国家却对中国横加指责，而中国是全世界少数几个提前实现联合国千年发展目标的国家。

中国是全球经济大国、第一个消除极端贫困的国家；中国在“国际学生评估计划”（PISA）中排名第一，也是首个成功抗击新冠疫情的国家；中国在疫情中率先挺身而出，帮助非洲、东南亚以及拉美和加勒比地区最脆弱的民众；中国的清洁能源发电量在全球名列前茅，还是第一个宣布除自卫外将永远不会发动核攻击的国家。

中国的成功均与人权息息相关，并提高了其在国际组织中的声望，使其成为负责任大国的新标杆，尽管它仍是一个发展中国家。2020年，中国第五次当选联合国人权理事会成员。

中国可以将这些成就视为保障人权的体现，这些成就是美国并未实现的，但美国却自称是“民主、自由和人权的灯塔”，这是为什么？想要回答这个问题，不可避免地要提到中国的数千年历史，在这一进程中，国家的集体进步、政府的道德观以及选贤任能的原则总是被放在优先考虑的位置。

我们必须强调中国的革命以及成立百年的中国共产党作出的重要贡献，这些贡献使中国人民摆脱了贫困。革命和中国的社会主义进程将集中在少数人手中的财富重新分配，避免造成永久性的社会不平等，并使生产要素为国家和人民服务。社会不平等会导致永久性的剥夺和侵犯人权，因此，通过消除生产资料上的私有财产并将剩余价值分配给公共经济部门，中国将阶级和不平等形成的根源，即社会剥削连根拔除，从而有可能在粮食、健康、教育、住房和政治民主方面保障人权。

捍卫国家主权是中国的首要职责，它基于两个不可动摇的原则：领土完整和政治独立。没有任何与这两个支柱相抵触的说法是合法的。

美国必须重新考虑其对中国的立场。如果没有中国在整个20世纪的贡献，美国和英国绝不可能赢得第二次世界大战。中国在20世纪的牺牲促成了美国和英国在二战中的胜利，因此也促进了这两国的人权进步。

美国必须停止对中国的侵犯！

胡利奥·比利亚雷斯（胡利奥·比利亚雷斯推特账号）

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