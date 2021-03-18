人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

欧盟计划推出新冠“数字绿色证书”

2021年03月18日09:21 | 来源：新华社
小字号

　　新华社布鲁塞尔3月17日电（记者陈文仙、沈忠浩）欧盟委员会17日通过一项立法提案，计划在欧盟内推出新冠“数字绿色证书”，以逐步解除疫情防控并恢复民众在欧盟各国的自由流动。

　　根据欧委会当天发表的声明，该“数字绿色证书”将证明持证人完成新冠疫苗接种，新冠病毒检测结果呈阴性或曾感染新冠病毒并已痊愈。证书有数字和纸质两种形式，附带二维码，以保证其安全性和真实性。

　　欧委会在声明中说，“数字绿色证书”将在所有欧盟国家通用，并对冰岛、列支敦士登、挪威和瑞士开放。证书将发放给欧盟国家公民及其家庭成员，所有长期居住在欧盟国家的非欧盟国家公民和有权前往欧盟其他成员国的游客均可获得该证书。

　　欧委会呼吁欧洲议会和欧盟理事会展开“快速”讨论，就提案达成一致，以便“数字绿色证书”在夏季之前得以正式推出。

　　欧委会副主席薇拉·尧罗娃表示，这是一项支持复苏的计划，其主要目标是提供一个充分尊重数据保护、易于使用、非歧视性和安全的工具。

　　据报道，对于“数字绿色证书”的可行性，欧盟成员国意见不一。以旅游业为支柱性产业的希腊、塞浦路斯等成员国持赞同态度，而法国、德国等持谨慎态度。

(责编：高歌、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部