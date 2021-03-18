新华社布鲁塞尔3月17日电（记者陈文仙、沈忠浩）欧盟委员会17日通过一项立法提案，计划在欧盟内推出新冠“数字绿色证书”，以逐步解除疫情防控并恢复民众在欧盟各国的自由流动。

根据欧委会当天发表的声明，该“数字绿色证书”将证明持证人完成新冠疫苗接种，新冠病毒检测结果呈阴性或曾感染新冠病毒并已痊愈。证书有数字和纸质两种形式，附带二维码，以保证其安全性和真实性。

欧委会在声明中说，“数字绿色证书”将在所有欧盟国家通用，并对冰岛、列支敦士登、挪威和瑞士开放。证书将发放给欧盟国家公民及其家庭成员，所有长期居住在欧盟国家的非欧盟国家公民和有权前往欧盟其他成员国的游客均可获得该证书。

欧委会呼吁欧洲议会和欧盟理事会展开“快速”讨论，就提案达成一致，以便“数字绿色证书”在夏季之前得以正式推出。

欧委会副主席薇拉·尧罗娃表示，这是一项支持复苏的计划，其主要目标是提供一个充分尊重数据保护、易于使用、非歧视性和安全的工具。

据报道，对于“数字绿色证书”的可行性，欧盟成员国意见不一。以旅游业为支柱性产业的希腊、塞浦路斯等成员国持赞同态度，而法国、德国等持谨慎态度。

(责编：高歌、刘慧)