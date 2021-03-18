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波兰因疫情趋紧将全国划为防控“红区”

2021年03月18日09:20 | 来源：新华社
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　　新华社华沙3月17日电（记者陈序）因新冠疫情趋紧，波兰政府17日宣布，3月20日至4月9日期间将全国划为疫情防控最高等级的“红区”，实施“封城”措施。

　　波兰17日新增新冠确诊病例25052例，创今年以来该国单日新增确诊病例最高纪录。波兰卫生部长涅杰尔斯基当天宣布在全国实施“封城”措施。此前，波兰首都华沙所在的马佐夫舍省等4个省份已因疫情升级进入“封城”状态。

　　根据卫生部规定，“红区”内的所有酒店只能接待商务旅客；购物中心内除超市、药店等满足居民基本生活所需的店铺外，其他店铺一律关闭；饭店仍禁止堂食，但可提供外卖和送货服务。此外，电影院、博物馆、歌剧院、游泳池、健身房等大多数公共文化和娱乐设施也将关闭。

　　涅杰尔斯基表示，如果将全国划为“红区”的措施无法减缓新冠病毒的传播速度，政府将考虑实施更严厉的封锁措施。

　　根据波兰卫生部公布的数据，截至17日，波兰累计新冠确诊病例1956974例，累计死亡病例48032例。涅杰尔斯基表示，近段时间以来，波兰54%的新增确诊病例为最初在英国发现的变异新冠病毒感染病例。

(责编：高歌、刘洁妍)

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