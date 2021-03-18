英国王储查尔斯17日发表文章，批评那些公开反对接种新冠疫苗的人，认为疫苗能够保护英国社会一些最易感染的人。

查尔斯在刊登于《未来医疗杂志》的文章中写道：“以往记录显示，疫苗根除了那么多可怕的疾病。现在，新冠疫苗有望保护和解放我们社会中一些最脆弱的人，使他们免受新冠病毒侵袭。然而，谁会想到……都21世纪了，还有相当多的人在游说反对接种疫苗？”

这篇文章的主旨是呼吁发挥科学、公共政策和个人习惯的综合作用，应对一些长期的医学难题。

查尔斯现年72岁，去年3月感染新冠病毒，后来痊愈。他和英国王室其他一些高级成员积极发声，支持新冠疫苗接种。

上个月，查尔斯和73岁的妻子卡米拉接种第一剂新冠疫苗。94岁的女王伊丽莎白二世以及16日出院的99岁丈夫菲利普亲王也已接种第一剂疫苗。女王鼓励民众接种，并呼吁那些对疫苗持怀疑态度的人为他人着想。

英国是欧洲新冠疫情最严重的国家之一，截至16日，超过12.5万人病亡。英国也是最早开展新冠疫苗接种的国家之一，已有2400万人接种至少一剂。只是，一些人反对戴口罩、封城等防控措施和疫苗接种，甚至借助网络传播疫苗怀疑论和阴谋论。

最近，英国阿斯利康制药公司与牛津大学联合研发的新冠疫苗引发接种后血栓风险的担忧，多个欧洲国家暂停使用这款疫苗。英国首相府坚称阿斯利康疫苗“安全有效”，呼吁民众保持信心。（胡若愚）【新华社微特稿】

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