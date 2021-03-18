人民网约翰内斯堡3月17日电 （记者王磊）南非国家财政部日前公布了最新的“瓦林德拉行动”计划，详细说明了在新冠肺炎疫情后政府提振经济的战略。该行动计划最初由南非总统拉马福萨于2020年10月在议会提出，是总统府和国家财政部的联合行动。

通过该计划，部长级别的政府部门和机构将进行结构改革，在总统府和财政部中都设有相关部门以监测改革进展并推动计划实施。该部门直接向总统和财政部报告，并定期向内阁和国家经济复苏委员会汇报最新情况。在最新公布的文件中提到，实施结构性改革对维持南非经济复苏、解决经济低增长和高失业率等问题至关重要。

据悉，“瓦林德拉行动”将从三个方面支持改革的实施，包括监测和报告在发现挑战、保持增长势头和建立问责制等方面工作的进展情况，提供技术支持以便实施改革，在需要做出决定或达成协议时向总统和内阁提供建议。

在最新公布的“瓦林德拉行动”计划中，为了解决南非国家电力公司电力供应不足的问题，该计划将与矿产资源和能源部合作，尽快建立额外发电能力，以降低限电风险，促进经济增长。在采购2000兆瓦应急发电能力之后，将开启可再生能源独立发电商采购计划的另外两个投标窗口。短期内提高嵌入式发电项目的发牌门槛以促进私人对发电站进行新的投资，并将采取措施促进市政当局向独立发电商采购电力。

南非国家电力公司还对其燃煤电厂进行了密集的维护计划，以改善其性能，目前的高水平维护预计将对2021年下半年的限电产生积极影响。“瓦林德拉行动”正与相关政府部门合作，从城区开始为市政配电业务的转型制定一项全面的支持方案。

南非独立通信管理局正准备拍卖700兆赫、800兆赫和2.6吉赫频段的高需求频谱。频谱拍卖有可能降低移动宽带的成本，提高网络质量，同时为国家增加收入。从模拟信号到数字信号的迁移是为移动通信释放额外频谱的必要条件。目前，南非模拟电视信号占据了700兆赫和800兆赫两个高价值频段的大部分。“瓦林德拉行动”将与各省和市政府合作，简化通行权的审批流程，并扩大向低收入社区提供宽带和光纤基础设施。

在交通运输方面，“瓦林德拉行动”与南非运输部、公共企业部以及南非国家运输公司合作，以确保国家港务局的公司化以保护南非国家运输公司的财务状况和经营业绩的方式实施。降低成本和提高南非港口的效率对南非出口竞争力和经济整体运行至关重要。

“瓦林德拉行动”还与公共企业部和国家运输公司货运铁路公司合作，将运营业务和铁路基础设施进行商业分离，这将使第三方能够进入货运铁路网，并为第三方运营商准确计算相关成本。

此外，国家运输公司货运铁路公司将与私营部门共同投资，以确保支线的可行性，并正在制定扶持政策和准入制度，使支线运营商能够在其线路上运营。南非政府希望通过一系列措施实现本国的的“铁路复兴”，使铁路成为具有竞争力的货运和通勤运输方式。

“瓦林德拉行动”正与内政部合作，扩大免签范围，并探讨推出签证认可计划的可行性，该计划将允许持有南非认可国家有效签证的旅客进入本国。南非关键技能签证和一般工作签证应旨在吸引经济增长所需要的技术人才，并提供在全球市场中有竞争力的条件。除了公布修订后的关键技能清单，“瓦林德拉行动”还支持对发放工作签证的框架和程序进行全面审查。而电子签证系统在2020年试点后也将于2021年全面实施。

(责编：苏缨翔、常红)