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多国在人权理事会批评美国人权状况

2021年03月18日08:36 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔3月17日电 （记者张朋辉）3月17日，联合国人权理事会第46届会议审议美国国别人权审议结果，委内瑞拉、叙利亚、白俄罗斯等发言对美国人权状况提出批评。

委内瑞拉对美国人权状况表示严重关切，强烈敦促美国在疫情期间保障人民健康权；将对非洲裔美国人和其他少数族裔实施暴力的责任人绳之以法；保障移民权利；消除基于性别的暴力，确保受害者获得司法援助和补偿；尊重国际法，立即废除强加于委内瑞拉和其他主权国家的非法单边强制措施；停止针对主权国家的国家恐怖主义，追究酷刑、强迫失踪、无人机谋杀案肇事者责任；关闭关塔那摩监狱，保障被拘留者人权。

叙利亚表示，美国有何资格自称为法治国家？美国逃避国际法义务，为其军事侵略、威胁别国统一和领土完整寻找借口。美国应修改国内法律，停止以保护国家安全为由实施军事侵略，占领别国领土并掠夺自然资源，资助恐怖主义和分裂主义分子。

白俄罗斯表示，希望国别人权审议使美国审视自身人权问题。美国不能在要求别国尊重人权的同时，对自身人权问题视而不见。

(责编：苏缨翔、常红)

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