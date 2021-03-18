三月十七日，国家主席习近平向孟加拉国纪念“国父”穆吉布·拉赫曼诞辰一百周年暨庆祝独立五十周年活动发表视频致辞，代表中国政府和中国人民向哈米德总统、哈西娜总理以及孟加拉国政府和人民，致以诚挚的问候和良好的祝愿。

新华社记者 李学仁摄

新华社北京3月17日电 3月17日，国家主席习近平向孟加拉国纪念“国父”穆吉布·拉赫曼诞辰100周年暨庆祝独立50周年活动发表视频致辞，代表中国政府和中国人民向哈米德总统、哈西娜总理以及孟加拉国政府和人民，致以诚挚的问候和良好的祝愿。

习近平强调，50年前，穆吉布·拉赫曼先生亲手创立了孟加拉人民共和国。他是中国人民的老朋友、好朋友，两次访问中国，同中国老一辈领导人结下友谊。我们要铭记老一辈领导人为中孟关系发展作出的贡献，将中孟友好的接力棒传递好。

习近平指出，孟加拉国独立50年来，在建设国家的道路上取得瞩目成就。作为友好邻邦，我们深感高兴。

习近平指出，中国和孟加拉国自古以来就是友好邻邦，古老的丝绸之路见证了两国的千年友谊。建交46年来，双方始终相互尊重、平等相待，相互支持、携手前行。当前，中孟都处在振兴发展的关键阶段。中华民族伟大复兴的中国梦和“金色孟加拉”梦想相互契合，中孟务实合作为两国人民带来实实在在的福祉。新冠肺炎疫情发生以来，两国共克时艰，相互帮助，中国企业参与建设的孟方重大项目取得突破性进展，孟加拉国97%税目商品输华零关税待遇正式生效。

习近平强调，我高度重视中孟关系发展，愿同孟方一道，加强两国发展战略对接，共同推进“一带一路”建设，将中孟战略合作伙伴关系推向新高度。祝愿孟加拉国繁荣昌盛，人民幸福安康！祝愿中孟两国友谊世代相传、万古长青！

《 人民日报 》（ 2021年03月18日 01 版）

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