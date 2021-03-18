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欧委会计划今夏推出新冠“绿色数字证书”

2021年03月18日08:28 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔3月17日电 （记者张朋辉）欧盟委员会3月17日公布了一份提案，计划在今年夏天推出统一的新冠“绿色数字证书”，即欧盟媒体报道中常说的“疫苗护照”，以在欧盟境内恢复人口流动，并推动经济复苏。

实际上，“绿色数字证书”包含了新冠疫苗接种信息、新冠病毒阴性检测证明信息和既往感染者康复信息等内容。根据欧委会公布的证书样本，该证书有电子版本和打印版本，包含一个二维码，扫描二维码可以查询数字签名信息，以防止伪造。

根据欧委会的说明，证书由各成员国的医院、检测机构或卫生部门核发，证书语言为成员国官方语言和英语，可以在欧盟境内及冰岛、列支敦士登、挪威、瑞士通用。持有该项证书的本国或第三国居民到其他欧盟国家旅行，可以免于社交限制措施，如果成员国继续施加社交限制措施，需报告欧委会，并得到其他成员国的认可。“绿色数字证书”为临时措施，世卫组织宣布新冠疫情不构成构成“国际关注的突发公共卫生事件”时即终止。

欧委会称，“绿色数字证书”中接种的疫苗须是欧洲药监局批准使用的疫苗，但是成员国也可以自主扩大疫苗范围。另外，此证书只包含必要的信息，其他国家不能获取证书信息，只能核验证书的有效性和真实性，以保护用户隐私。欧盟将帮助各成员国开发相关软件，用于证书的核发。欧委会希望欧洲议会和欧洲理事会尽早就此达成一致，以便“数字绿色证书”在夏季之前得以正式推出。

欧盟委员会副主席薇拉·尧罗娃表示，“绿色数字证书”为欧盟提供了一个方案，确保欧盟居民在协调的数字工具帮助下在欧盟境内自由流动，这对支持经济复苏是一个好消息，我们的主要目标是提供一个简单易用、没有歧视、安全的工具，我们将继续同伙伴合作，推动国际互认。欧盟司法委员迪迪埃·雷因德斯则认为，证书将保障欧盟居民在今年夏天安全旅行，并受到最小的限制。

据欧洲媒体报道，欧洲旅游业者普遍支持该证书，认为这将增加出游人数，推动旅游业复苏。据欧洲统计局的数字，2020年欧盟旅游住宿天数比前一年减少了52%，严重依赖旅游业的希腊、马耳他、塞浦路斯等国家旅游住宿天数下降超过7成。而整个旅游业占欧盟GDP的约10%，支持3000万人就业，随着夏季假期到来，欧盟民众出行愿望升高。此外，“绿色数字证书”统一格式，可避免携带多种类型的证明文件，也能防止伪造。证书的推出也会鼓励民众更积极接种疫苗。

不过也有人担心，“数字绿色证书”可能带来不公平及消极影响。比如欧洲成千上万人已经接种了中国和俄罗斯生产的疫苗，而这些疫苗没有被欧洲药品管理局批准。目前，希腊等国积极支持核发“绿色数字证书”，德国、比利时等国家持谨慎态度。 

(责编：苏缨翔、常红)

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