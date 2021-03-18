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守护乡村独特价值（环球走笔）

刘玲玲
2021年03月18日05:33 | 来源：人民网－人民日报
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　　在法国3月初结束的冬季假期，乡村地区的租房订单量激增。疫情防控期间，法国人纷纷选择到乡下租房度假，在美丽乡村享受久违的户外时光。

　　良好的自然环境、深厚的文化底蕴和独特的生活方式，使法国乡村别具吸引力。在一些电影里，人们经常能感受到乡村生活的美好和惬意。电影《普罗旺斯的夏天》中，爷孙俩在成片的橄榄树林里奔跑嬉戏的画面，吸引无数影迷前往法国东南部城市阿维尼翁附近的小村庄打卡。电影《贝利叶一家》中，女主角大声唱着歌骑车穿越拉赛莱沙托小镇林间小路的画面也令人印象深刻。

　　法国乡村发展过程中也经历过危机。二战之后，法国城市化进程加快推进，大量农民外迁，农村空心化、人口老龄化等问题越来越严峻。法国政府推出多项政策进行干预，寻求乡村可持续发展之路，逐渐使乡村摆脱了发展困境。

　　乡村优质的人居环境，离不开政府科学和持续的规划与治理。自上世纪70年代开始，法国政府便推出《乡村整治规划》等多项法规，对乡村环境、农业、文化等进行改革。1983年，法国颁布《市镇联合发展与规划宪章》，进一步增强地方政府的规划功能，对乡村交通、水电、教育等基础设施进行整改，大幅提升了乡村居民的生活质量。

　　法国重视保护乡村的自然景观、历史建筑、村落形态以及人文生活等，并使之逐步融合成为乡村经济发展的重要资源。除立法保护之外，法国坚持对历史建筑或村落进行“活态保护”，对一些即将荒废的建筑进行修复和改造，在实现内部设施便利化的同时，保存古建筑的外在传统风貌，并原汁原味还原传统村落的本来面貌。根据法国“最美乡村协会”的统计，法国已将1300多个村庄冠名为“欧洲古典文化村落”。得益于厚重的文化底蕴，这些村庄成为当地旅游胜地。

　　乡村生活方式是厚植乡村价值的土壤。德国著名社会学家斐迪南·滕尼斯曾说，乡村“是一个天然共同体”，它既是人们的生产空间，也是人们的生活空间。基于人与人、人与自然、人与社会的长期互动和相互统一形成了独特的乡村文化，并规范着人、自然与社会的基本关系结构，维系着人们正常的生产秩序和生活秩序。法国参议院不久前甚至专门通过一项法案，规定乡村独有的声音和味道都属于“感官遗产”，受到法律保护。

　　乡村是人类社会生产生活的重要一域，蕴藏着独特的经济、社会和文化价值。法国乡村发展的经验告诉人们，在现代化进程中，注重乡村价值的传承与保护，应是建设美丽乡村的题中之义。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月18日 17 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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