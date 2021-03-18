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土耳其推出全面经济改革方案

本报驻土耳其记者  王传宝
2021年03月18日05:33 | 来源：人民网－人民日报
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　　土耳其总统埃尔多安日前正式公布了一份全面经济改革方案。土耳其财政部长埃尔万3月16日表示，新冠肺炎疫情对全球投资和贸易造成冲击，这份方案为土耳其经济发展转型确定方向，也有助于增强对外资吸引力。

　　近年来，土耳其面临高通胀、高失业率等挑战，新冠肺炎疫情和西方制裁等使经济形势更加严峻。去年11月，土耳其里拉汇率暴跌至历史最低点，1美元可兑换8.51里拉。在这种背景下，土政府决定对国内经济进行全方位改革。

　　改革方案涉及从金融市场到实体经济、资本市场到家庭消费等经济发展的各个领域。在纾困方面，方案将重点放在遏制通货膨胀，宣布成立金融稳定委员会，以评估通胀风险并制订干预政策，承诺年内将通胀率降至个位数，并计划在2023年降至5%以下。今年2月份，土国内通胀率高达15.61%。方案还针对食品价格问题提出了专门应对措施，建立早期预警系统，对食品生产、批发和零售等阶段密切跟踪。

　　土政府还将向全国85万家小微企业实行所得税减免政策，并向在疫情防控期间增加聘用员工的小微企业提供政府支持的就业贷款；宣布成立经济协调委员会，加强政府在经济活动中的协调作用；将货币数字化和金融科技列入重点关注领域，制订出金融科技发展路线图，鼓励新技术在金融领域的研发和运用。

　　土国内经济界人士对改革方案普遍表示欢迎。土耳其出口商协会主席伊斯梅尔·古尔称，改革方案有助于促进土耳其对外出口，预计土耳其今年出口总额可能超过1840亿美元。土耳其《每日晨报》发表评论认为，与疫情防控期间推出的临时应对措施不同，此次改革方案着眼于搭建市场和投资的友好环境，解决通胀难题，为土经济的中长期发展确定了具体路径和目标。

　　（本报安卡拉3月17日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年03月18日 17 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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