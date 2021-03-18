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新加坡积极帮扶中小企业发展

本报驻泰国记者  赵益普
2021年03月18日05:33 | 来源：人民网－人民日报
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　　新加坡贸工部近日发布的信息显示，2020年共有1.53万家中小企业获得新加坡企业发展局（以下简称“企发局”）的帮扶，同比增加54%。帮扶项目预计将为新加坡经济带来184亿新加坡元（1美元约合1.3新加坡元）增长，并在未来几年内创造超过2.2万个工作岗位。

　　受疫情冲击，许多新加坡中小企业发展陷入困境。为保持韧性和竞争力，不少企业努力推进创新项目。2020年，有1.48万个新加坡企业参加了提高生产力和技能的培训项目，数量同比增长78%。为鼓励企业创新，2020年8月，企发局联合新加坡国立大学、南洋理工大学等高校和创投机构安特，推出了一项名为“起步新加坡—先锋”的创业扶助计划。参与该计划的创业团队可获得5万新加坡元津贴和为期3个月的创业培训，并有一对一的专家指导。计划还将为创业团队提供后续资金和客户资源。

　　30岁的黄曼绮创办的教育公司主打数码语音互动教学工具，可帮助年龄18个月到6岁的儿童更有效地同时学习英语和母语。“创业计划让我们获得了非常有价值的一对一指导。我们也参与了新加坡国立大学举办的企业家分享课程，从中汲取了很多创业经验。”黄曼绮说。

　　截至目前，已有超过300个创业团队参与创业计划，其中近半数团队顺利完成了计划。企发局日前举办展示活动，由创业团队向创投者和潜在投资者展示自己的创新方案及市场潜能。活动当天评出5个优胜团队，每个优胜团队获得企发局提供的价值4万新加坡元的创业补助。

　　除支持创业团队，新加坡政府和商界还鼓励中小企业进入国际市场。2019年，新加坡工商联合总会推出“出海”帮扶计划，至今受援企业超过2500家。2020年，新加坡工商联合总会还帮助当地企业促成了15个海外项目，分布于印尼、马来西亚、泰国等国；还在印尼雅加达和越南胡志明市分别设立了新加坡企业中心，聘请当地市场顾问，为新加坡中小企业“出海”服务。

　　（本报曼谷3月17日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年03月18日 17 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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