本报驻比利时记者 张朋辉

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近期欧元区多项经济指标持续向好，相关国家努力采取措施，通过持续的财政手段保护和支持欧元区经济。多数经济学家认为，随着新冠疫苗接种日益普及，欧盟“恢复基金”逐步发放，欧元区经济呈现加速恢复趋势，到今年下半年，经济复苏动能将进一步增强。

欧洲经济研究中心3月16日公布的经济形势预测报告显示，反映数百位金融专家对未来6个月欧元区经济信心的指数3月大幅上升，高达74，远超市场预期。这也是该指数连续第四个月上涨。经济合作与发展组织3月9日发布全球经济展望报告称，今年欧元区经济预计增长3.9%。欧元区财长15日召开视频会议，承诺在2021年和2022年保持支持性财政政策，促进欧元区经济稳步复苏。

多项经济指标持续向好

最新统计显示，欧元区2月份制造业采购经理人指数（PMI）的终值达到57.9，超过1月份的54.8，也高于此前预计的57.7，为3年来最高值。

欧元区最大经济体德国2月PMI达60.6，为37个月来的高点。德国3月经济信心指数高达76.6，出口也持续向好，今年1月商品出口额环比上升1.4%，连续第九个月环比上升。意大利、法国2月PMI也达到2018年以来的最高值。西班牙的PMI重回增长区间。荷兰、奥地利、爱尔兰制造业也都处于扩张期。

欧洲经济研究中心总裁阿希姆·万巴赫表示，金融市场专家认为欧元区经济将全面复苏。大多数专家还预计通胀将进一步上升，长期利率也将上升。

市场研究机构埃信华迈首席商业经济学家克里斯·威廉姆森分析认为，2月欧元区内需、出口表现都比较强劲，新的订单增加推动了新的投资，抵消了诸多消费者相关行业的不景气状态。荷兰ING银行认为，欧元区出口持续恢复，促进了工业生产，进而部分抵消欧洲社交限制措施对内需造成的影响。

经济学家普遍认为，欧元区整体经济运行正逐步适应疫情防控措施。

财政支持政策持续出台

3月15日，欧元区财长召开视频会议。会议声明指出，欧元区各国财长一致认为，在新冠肺炎疫情结束、经济稳步复苏以前，有必要通过持续的财政手段保护和支持欧元区经济。通过及时、暂时、有针对性的措施来支持经济活动，减轻疫情对经济造成的创伤，是确保长期财政可持续性的关键。欧元区财长强调，应避免过早退出财政支持措施。同时，财政政策应保持灵活，并随着疫情和经济形势变化进行有效调整。

近期，欧洲中央银行通过紧急资产购买，持续为市场注入流动性。欧洲央行3月11日发布的最新货币政策文件称，基于对欧元区融资条件和通胀前景的综合判断，将继续实施总规模为1.85万亿欧元的紧急资产购买计划，在今年第二季度显著加大购债力度。欧洲央行称，紧急资产购买计划将至少持续至明年3月，直至该机构认为疫情对经济的影响阶段性结束。

欧盟及其成员国不断加大财政方面的补贴和扶持力度，助力经济加速恢复。欧盟委员会日前提出一项方案，将成员国的预算约束豁免期限延长至2022年。按照欧盟《稳定与增长公约》，欧盟成员国财政赤字一般不超过该国当年国内生产总值的3%，而当前欧盟成员国安排财政赤字多在4%左右，欧盟预计今年这一比例将达到6%。去年，欧盟临时性全面放松对各成员国的预算约束规则，为成员国抗击疫情、保障就业、支持经济发挥了重要作用。

为应对疫情对经济的冲击，欧盟通过财政手段分别针对劳动者、企业和成员国建立“安全网”，并在去年7月推出总规模逾1.8万亿欧元的经济复苏计划，包括7500亿欧元“恢复基金”。今年第二季度，“恢复基金”将发放到位。欧盟希望未来几年通过“恢复基金”进行高质量投资，推动欧盟经济改革和转型，为经济可持续增长积蓄动力。欧盟同时提醒成员国，今明两年在继续实施积极财政政策的同时，应注意实施更加精准的支持措施，防止赤字高企及财政依赖。欧委会执行副主席东布罗夫斯基斯表示，欧盟将对成员国经济进行评估，并分别给出中期政策建议。

增长前景面临不确定因素

去年年底，欧盟启动了疫苗接种计划，并制定了在今年夏季前为70%的成年人接种新冠疫苗的目标。尽管接种速度不如预期，但是欧盟重申维持这一目标不变。

当前，欧盟国家正加大疫苗接种力度，并希望通过推出“疫苗护照”，恢复欧盟内部人员流动，重启旅游业。欧盟多个国家已提出“解封”路线图，希望重启人员流动，更快恢复经济。欧盟还计划在3月推出“数字绿色通行证”，包含新冠疫苗接种证明、核酸检测证明及新冠肺炎确诊患者康复证明等数字信息，以便通行证持有人在欧盟境内自由流动。

欧委会负责经济事务的委员保罗·真蒂洛尼分析认为，未来经济恢复仍然受疫情制约，尤其是变异新冠病毒的传播会给疫情防控和经济恢复带来威胁。当前欧盟国家的社交限制措施相对比较宽松且更加精准，对经济的影响有所缓解，在全球经济逐步恢复等利好影响下，欧盟经济将在今年恢复增长。东布罗夫斯基斯认为，欧盟经济复苏形势依然脆弱，应该继续在财政政策上采取最大限度的灵活性。

欧洲央行行长拉加德表示，2021年欧元区总体经济形势预计有所改善，但近期经济前景仍存不确定性。如果欧元区市场利率上升过快，欧洲央行将在必要时再次调整紧急购债规模。

欧盟智库布鲁盖尔研究所副所长玛利亚·德米列切斯认为，欧盟当前支持经济的措施效果明显，但是疫情对各成员国、各行业及各个群体的冲击不同，欧盟在经济复苏中应该注意协调与平衡，防止出现不平衡加剧的“K形复苏”。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃日前表示，欧盟经济今年将实现复苏，但是疫苗接种速度使得复苏之路充满不确定性。各国经济起点、经济结构、应对能力差异也将使得经济复苏步调不一。她建议欧盟全力遏制公共卫生危机，并在经济恢复过程中推动向数字和绿色转型，并在欧盟内部形成增长合力。

（本报布鲁塞尔3月17日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月18日 17 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)