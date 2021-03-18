人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

欧元区经济呈现加速恢复趋势（国际视点）

本报驻比利时记者  张朋辉
2021年03月18日05:33 | 来源：人民网－人民日报
小字号

核心阅读

近期欧元区多项经济指标持续向好，相关国家努力采取措施，通过持续的财政手段保护和支持欧元区经济。多数经济学家认为，随着新冠疫苗接种日益普及，欧盟“恢复基金”逐步发放，欧元区经济呈现加速恢复趋势，到今年下半年，经济复苏动能将进一步增强。

 

欧洲经济研究中心3月16日公布的经济形势预测报告显示，反映数百位金融专家对未来6个月欧元区经济信心的指数3月大幅上升，高达74，远超市场预期。这也是该指数连续第四个月上涨。经济合作与发展组织3月9日发布全球经济展望报告称，今年欧元区经济预计增长3.9%。欧元区财长15日召开视频会议，承诺在2021年和2022年保持支持性财政政策，促进欧元区经济稳步复苏。

多项经济指标持续向好

最新统计显示，欧元区2月份制造业采购经理人指数（PMI）的终值达到57.9，超过1月份的54.8，也高于此前预计的57.7，为3年来最高值。

欧元区最大经济体德国2月PMI达60.6，为37个月来的高点。德国3月经济信心指数高达76.6，出口也持续向好，今年1月商品出口额环比上升1.4%，连续第九个月环比上升。意大利、法国2月PMI也达到2018年以来的最高值。西班牙的PMI重回增长区间。荷兰、奥地利、爱尔兰制造业也都处于扩张期。

欧洲经济研究中心总裁阿希姆·万巴赫表示，金融市场专家认为欧元区经济将全面复苏。大多数专家还预计通胀将进一步上升，长期利率也将上升。

市场研究机构埃信华迈首席商业经济学家克里斯·威廉姆森分析认为，2月欧元区内需、出口表现都比较强劲，新的订单增加推动了新的投资，抵消了诸多消费者相关行业的不景气状态。荷兰ING银行认为，欧元区出口持续恢复，促进了工业生产，进而部分抵消欧洲社交限制措施对内需造成的影响。

经济学家普遍认为，欧元区整体经济运行正逐步适应疫情防控措施。

财政支持政策持续出台

3月15日，欧元区财长召开视频会议。会议声明指出，欧元区各国财长一致认为，在新冠肺炎疫情结束、经济稳步复苏以前，有必要通过持续的财政手段保护和支持欧元区经济。通过及时、暂时、有针对性的措施来支持经济活动，减轻疫情对经济造成的创伤，是确保长期财政可持续性的关键。欧元区财长强调，应避免过早退出财政支持措施。同时，财政政策应保持灵活，并随着疫情和经济形势变化进行有效调整。

近期，欧洲中央银行通过紧急资产购买，持续为市场注入流动性。欧洲央行3月11日发布的最新货币政策文件称，基于对欧元区融资条件和通胀前景的综合判断，将继续实施总规模为1.85万亿欧元的紧急资产购买计划，在今年第二季度显著加大购债力度。欧洲央行称，紧急资产购买计划将至少持续至明年3月，直至该机构认为疫情对经济的影响阶段性结束。

欧盟及其成员国不断加大财政方面的补贴和扶持力度，助力经济加速恢复。欧盟委员会日前提出一项方案，将成员国的预算约束豁免期限延长至2022年。按照欧盟《稳定与增长公约》，欧盟成员国财政赤字一般不超过该国当年国内生产总值的3%，而当前欧盟成员国安排财政赤字多在4%左右，欧盟预计今年这一比例将达到6%。去年，欧盟临时性全面放松对各成员国的预算约束规则，为成员国抗击疫情、保障就业、支持经济发挥了重要作用。

为应对疫情对经济的冲击，欧盟通过财政手段分别针对劳动者、企业和成员国建立“安全网”，并在去年7月推出总规模逾1.8万亿欧元的经济复苏计划，包括7500亿欧元“恢复基金”。今年第二季度，“恢复基金”将发放到位。欧盟希望未来几年通过“恢复基金”进行高质量投资，推动欧盟经济改革和转型，为经济可持续增长积蓄动力。欧盟同时提醒成员国，今明两年在继续实施积极财政政策的同时，应注意实施更加精准的支持措施，防止赤字高企及财政依赖。欧委会执行副主席东布罗夫斯基斯表示，欧盟将对成员国经济进行评估，并分别给出中期政策建议。

增长前景面临不确定因素

去年年底，欧盟启动了疫苗接种计划，并制定了在今年夏季前为70%的成年人接种新冠疫苗的目标。尽管接种速度不如预期，但是欧盟重申维持这一目标不变。

当前，欧盟国家正加大疫苗接种力度，并希望通过推出“疫苗护照”，恢复欧盟内部人员流动，重启旅游业。欧盟多个国家已提出“解封”路线图，希望重启人员流动，更快恢复经济。欧盟还计划在3月推出“数字绿色通行证”，包含新冠疫苗接种证明、核酸检测证明及新冠肺炎确诊患者康复证明等数字信息，以便通行证持有人在欧盟境内自由流动。

欧委会负责经济事务的委员保罗·真蒂洛尼分析认为，未来经济恢复仍然受疫情制约，尤其是变异新冠病毒的传播会给疫情防控和经济恢复带来威胁。当前欧盟国家的社交限制措施相对比较宽松且更加精准，对经济的影响有所缓解，在全球经济逐步恢复等利好影响下，欧盟经济将在今年恢复增长。东布罗夫斯基斯认为，欧盟经济复苏形势依然脆弱，应该继续在财政政策上采取最大限度的灵活性。

欧洲央行行长拉加德表示，2021年欧元区总体经济形势预计有所改善，但近期经济前景仍存不确定性。如果欧元区市场利率上升过快，欧洲央行将在必要时再次调整紧急购债规模。

欧盟智库布鲁盖尔研究所副所长玛利亚·德米列切斯认为，欧盟当前支持经济的措施效果明显，但是疫情对各成员国、各行业及各个群体的冲击不同，欧盟在经济复苏中应该注意协调与平衡，防止出现不平衡加剧的“K形复苏”。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃日前表示，欧盟经济今年将实现复苏，但是疫苗接种速度使得复苏之路充满不确定性。各国经济起点、经济结构、应对能力差异也将使得经济复苏步调不一。她建议欧盟全力遏制公共卫生危机，并在经济恢复过程中推动向数字和绿色转型，并在欧盟内部形成增长合力。

（本报布鲁塞尔3月17日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月18日 17 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部