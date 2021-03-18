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美反歧视组织一年收到近3800起针对亚裔歧视事件报告

2021年03月18日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社洛杉矶3月16日电  （记者高山）美国反歧视组织“制止仇恨亚太裔美国人组织”16日发布报告说，在去年3月中旬至今年2月底的近一年时间里，该组织在全美收到了近3800起针对亚裔美国人的种族歧视事件报告。

　　报告说，自去年3月19日至今年2月28日，该组织共收到3795起各种类型的针对亚裔的种族歧视事件报告，其中言语攻击最多，占到总数的68.1%，其后是故意回避和人身攻击，分别占20.5%和11.1%。

　　报告显示，华裔是被攻击最多的族裔，占总数的42.2%，位列第二和第三的分别是韩裔和越裔，分别占14.8%和8.5%。在美国全国范围内，加利福尼亚州是发生针对亚裔种族歧视事件最多的地区，占总数的44.56%，其后是纽约州，占总数的13.62%。

　　报告强调，该组织收到的针对亚裔美国人的歧视报告只是“实际发生的仇恨事件的一小部分”，但足以显示亚裔美国人在面对种族歧视时的易受攻击性及他们所面临歧视的多种类型。

　　该组织联合发起人之一、旧金山州立大学教授张华耀在声明中指出：“仇恨事件并没有减少，我们不能让反亚裔美国人的仇恨成为新冠疫情或者上届政府的遗产。”他呼吁采取切实行动来反对针对亚裔的种族歧视。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月18日 03 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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