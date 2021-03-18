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在携手抗疫中深化友谊（大使随笔）

牛清报
2021年03月18日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　志合者，不以山海为远。中国和智利虽然远隔重洋，但两国人民友谊深厚。1970年12月15日，中智领导人作出建交的历史性决定，智利成为第一个同新中国建交的拉美大陆国家，开启了中国与拉美国家发展友好合作关系的新起点。

　　建交以来，中智两国始终坚持独立自主、平等相待，一向“敢为人先”，创下中拉关系史上多个“第一”。在拉美国家中，智利第一个就中国加入世界贸易组织与中国签署双边协议，第一个宣布承认中国完全市场经济地位，第一个同中国签署双边自贸协定并率先实现自贸协定升级。智利成立了拉美第一家民间对华友好组织——智中文化协会，带动一大批有识之士投身两国友好事业。“一带一路”倡议提出后，智利积极响应，智利总统两次出席“一带一路”国际合作高峰论坛。2018年11月，两国签署关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录。

　　面对突如其来的新冠肺炎疫情，中智始终同舟共济，守望相助。抗疫合作成为中智人民友好的新载体和两国合作的新亮点。

　　在中国抗疫的关键时刻，皮涅拉总统致函习近平主席，代表智利政府和人民向中国政府和人民表达深切慰问和坚定支持。智利发生疫情后，中国投桃报李，克服自身防疫困难，第一时间伸出援手，向智利捐助多批抗疫物资。两国元首数次通电话，为双方携手抗疫指明了方向，一致同意共同构建人类卫生健康共同体。两国卫生专家召开视频会议，深入交流防控经验，分享研究数据，共享诊疗方案。中方积极协调智方包机赴华采购紧急抗疫物资，打通两国之间的“空中生命线”。中国驻智利使领馆也向当地民众捐赠抗疫和民生物资。

　　今年年初，智利疫情防控形势再度吃紧，中国政府应智利政府请求，大力协助智方获得中国科兴公司生产的新冠疫苗，积极支持康希诺公司的新冠疫苗在智利开展临床试验。皮涅拉总统两次亲赴机场迎接科兴疫苗，表达感谢之情，称中国疫苗及时运抵，使智利大规模疫苗接种成为可能，必将为抗击疫情发挥重要作用。皮涅拉总统接种科兴疫苗，多次称赞中国疫苗安全、有效。智利各界纷纷表示，中国积极推动疫苗国际合作，充分展现了负责任大国的担当。

　　中智抗疫合作生动诠释了人类命运共同体理念。我深信，在两国元首共同引领下，中智全面战略伙伴关系必将不断迈上新台阶，书写友好交往合作的新篇章。

　　（作者为中国驻智利大使）


　　《 人民日报 》（ 2021年03月18日 03 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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