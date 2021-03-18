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外交部发言人——

敦促美日立即停止搞针对中国的“小圈子”

2021年03月18日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月17日电  （记者李欣怡）针对美日近日发表有关联合声明恶意攻击中方对外政策、严重干涉中国内政、妄图损害中方利益，外交部发言人赵立坚17日表示，中方对此强烈不满、坚决反对，敦促美日立即停止干涉中国内政，立即停止搞针对中国的“小圈子”。

　　在当日例行记者会上，有记者问：美日16日举行外长防长“2+2”会晤并发表联合声明，称中方行为与现行国际秩序不符，对国际社会构成挑战。声明还就多个涉华问题表示关切。中方对此有何评论？

　　赵立坚说，美日联合声明恶意攻击中方对外政策、严重干涉中国内政、妄图损害中方利益，中方对此强烈不满、坚决反对，已分别向美日双方提出严正交涉。我愿在此强调几点：

　　第一，世界上只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨为基础的国际关系基本准则。美日没有资格单方面定义国际体系，更没有资格将自己的标准强加于人。

　　第二，中国始终是维护世界和平、促进共同发展的重要力量。中国同112个国家和国际组织建立了伙伴关系，参加了100多个政府间国际组织，签署了超过500多个多边条约，是安理会常任理事国中派出维和部队最多的国家。美国一贯奉行双重标准，对国际法和国际规则合则用、不合则弃，建国后近250年历史中仅有16年没有打仗，在全球拥有数百个军事基地。谁是世界和平与安全的最大威胁，国际社会自有公论。

　　第三，中国在台湾、涉港、涉疆、南海、钓鱼岛等问题上的立场是一贯的、明确的。中国捍卫国家主权、安全、发展利益的决心和意志坚如磐石。中国对南海诸岛及其附近海域、对钓鱼岛及其附属岛屿拥有无可争辩的主权。美国本土距离南海8300多英里，却常年派军机军舰在南海开展军事演习和抵近侦察。炫耀武力、胁迫威逼的正是美国。台湾、涉港、涉疆问题都是中国内政，不容任何外国干涉。美日联合声明无视有关问题的历史经纬，罔顾事实和真相，不过是美日狼狈为奸、干涉中国内政的又一明证和诬蔑抹黑中国的恶劣例证。

　　第四，美日固守冷战思维，蓄意搞集团对抗，试图打造反华“包围圈”，这完全是逆时代潮流而动，同本地区和世界绝大多数国家求和平、谋发展、促合作的共同期待背道而驰。美日此举只会给本地区带来混乱甚至冲突，只会让世人越发看清“美日同盟”祸乱地区和平稳定的真面目。

　　第五，日本为满足阻遏中国崛起复兴的一己之私，甘愿仰人鼻息充当美国战略附庸，不惜背信弃义、破坏中日关系，不惜引狼入室、出卖本地区整体利益。这种做法令人不齿，不得人心。

　　第六，我们强烈敦促美日立即停止干涉中国内政，立即停止搞针对中国的“小圈子”，立即停止破坏地区和平稳定大局。中方将采取一些必要措施，坚决捍卫自身主权、安全和发展利益。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月18日 03 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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