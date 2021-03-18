任何干预和诋毁，都动摇不了中国维护国家主权、安全、发展利益和香港繁荣稳定的坚强意志，更阻挡不了香港由乱及治和中国发展壮大的坚定步伐

3月17日，美国国务院发表所谓声明，诋毁中国全国人大就完善香港特别行政区选举制度通过相关决定，威胁对中方人员实施金融制裁。美方在涉港问题上的霸凌主义和干涉主义行径，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重干涉中国内政，充分暴露其扰乱香港、阻挠中国稳定和发展的险恶用心，令人不齿。

美方企图靠挥舞制裁大棒搞政治恫吓，这种恶劣行径阻挡不了香港由乱及治的大势。近年来，美方打着“人权”“民主”“自由”的幌子，不断挥舞制裁大棒，不遗余力地为反中乱港势力撑腰打气，妄想在香港制造乱局，破坏香港繁荣稳定。但事实证明，所谓制裁声明不过是废纸一张。中国制定并实施香港国安法以来，香港法治和秩序得到维护，香港居民的人权得到有效保护，国际社会更加看好香港繁荣稳定发展的前景，外国投资者对香港的信心增强。连日来，香港特别行政区政府和社会各界纷纷对全国人大就完善香港特别行政区选举制度通过相关决定表达拥护与支持，充分说明完善香港特别行政区选举制度得民心、顺民意，是大势所趋，不可阻挡。这是对国际上的一些诬蔑不实之词最好的、最有力的回应。事实充分证明，香港的前途和命运牢牢掌握在包括香港同胞在内的14亿中国人民手中，外部干涉对香港有害无利，不得人心。

香港是中国的香港，香港特别行政区的选举制度怎么设计、怎么完善纯属中国内政，任何国家都无权说三道四、置喙干涉。连日来，近百个国家在联合国人权理事会上重申支持中国在香港特别行政区实行“一国两制”，强调不干涉主权国家内政是联合国宪章重要原则和国际关系的基本准则，应切实尊重中国主权，停止干涉包括香港事务在内的中国内政。这表明中国政府在涉港问题上的立场举措得到国际社会广泛理解和支持。事实是，美方动辄对其他主权国家实施制裁，早已引起国际社会正义力量的一致反对与谴责。联合国人权理事会第四十六届会议期间，联合国单边强制措施对人权负面影响特别报告员批评美国长期以其国内法为由对其他国家施加制裁，严正指出美方单边制裁严重侵犯有关国家的人权。美方置国际道义于不顾，肆无忌惮地挥舞制裁大棒，只会一而再、再而三地将美式虚伪和霸道暴露无遗。

中方全面准确贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干预香港事务和中国内政的决心坚定不移。任何干预和诋毁，都动摇不了中国维护国家主权、安全、发展利益和香港繁荣稳定的坚强意志，更阻挡不了香港由乱及治和中国发展壮大的坚定步伐。奉劝一句，美方应早日收起政治恫吓的把戏。

《 人民日报 》（ 2021年03月18日 03 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)