“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，实施可持续发展战略，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，推动经济社会发展全面绿色转型，建设美丽中国。多位国际生态环境领域专家在接受本报记者采访时表示， 近年来中国生态文明建设取得显著成就，中国积极参与和推动国际合作，为全球生态文明建设贡献重要力量。

“‘两山’理念展示出让民众获得更多绿色福利的决心”

竹林叠翠、茶园飘香。在“两山”理念引领下，浙江省安吉县大溪村通过保护生态，成功走出一条绿色发展之路。大溪村的美丽“蝶变”，也吸引了西班牙生态领域专家卢卡斯·古铁雷斯·罗德里格斯多次访问。

古铁雷斯对当地政府加强政策帮扶、大力发展林业经济的做法，印象尤为深刻：“这一方面帮助当地民众摆脱了贫困，另一方面也让森林资源得到恢复和发展。”

“两山”理念不仅改变了安吉山村的命运，更推动着中国生态文明建设不断取得新成就，在国际上收获广泛认同。在古铁雷斯看来，大溪村是中国大力推动生态文明建设的一个缩影，“‘两山’理念展示出让民众获得更多绿色福利的决心”。

阿根廷阿中研究中心主任帕特里西奥·朱斯托曾经在浙江求学和生活，对当地生态文明建设有近距离的观察和思考。他说：“在‘两山’理念指导下，从绿色GDP考核，到每条河流的河长制，再到关停矿场、推行垃圾分类等等，都让我感受到中国加强生态文明建设的决心和行动，生态文明建设已经处于中国政府治国理政的重要位置。”

朱斯托认为，中国更加注重发展绿色经济，民众的生态环保意识逐渐增强，绿色生产方式和生活方式日益流行。“可以说，今天中国在生态环境改善、动植物保护、绿色能源开发等多个领域都走在了世界前列。”

“中国治理污染力度之大、改善环境质量速度之快，前所未有”

3月1日，包括《长江保护法》和《排污许可管理条例》（简称“《条例》”）在内的环保领域多项法律法规正式实施。日本地球环境战略研究机构北京事务所所长小柳秀明在日本《环境新闻》撰文介绍《条例》实施背景，以及中国推进生态文明建设的具体举措。

小柳秀明在文章中写道：中国制定《条例》的程序严格且科学，先在地方城市试点，总结相关经验，再公开征集意见，最后形成条例在全国推行。他特别提到，《条例》中的许多具体措施非常先进，具有重要参考价值。

“中国治理污染力度之大、改善环境质量速度之快，前所未有。”小柳秀明认为，中国政府对生态文明建设高度重视，提出了一系列新理念新思想新战略，这是近年来中国生态文明建设取得重要成就的根本。

古铁雷斯认为，中国政府将生态文明建设提高到国家发展战略高度，并出台一系列行之有效的政策法规，加大资金投入和支持力度。“中国推进生态文明建设的理念和实践，值得其他发展中国家学习借鉴。”

朱斯托认为：“中国政府从顶层设计加强统一规划与安排，制定切实可行的政策，体现了中国的制度优势。”他特别注意到，近年来中国在生物多样性保护方面取得显著成效，“有关法律法规的出台正是政策执行的重要保障”。此外，中国不断加强可再生能源领域的科技研究，为实现可持续发展提供了有力支持。

“携手努力，为全球生态文明建设贡献更多力量”

当前，各国仍面临环境污染、气候变化、生物多样性减少等严峻挑战。建设全球生态文明，需要各国齐心协力，共同促进绿色、低碳、可持续发展。

国际能源署、中国发改委能源研究所和丹麦能源署等机构今年1月发布的两份报告显示，可再生能源将在2025年超过煤炭，成为全球最大的电力来源。中国是2020年全球可再生能源容量增长的主要推动力之一，有潜力在2050年前实现清洁低碳、安全高效的能源转型。

“中国引领全球可再生能源发展，可以为同样需要解决环境问题和发展可再生能源的国家提供方案。”巴西里约联邦大学全球变化国际虚拟研究所负责人马科斯·弗雷塔斯举例说，中国电动交通技术的发展，有助于减少全球交通领域温室气体排放；中国在太阳能海水淡化技术上的研究，有助于缓解水资源短缺，能够取得良好的经济和社会效益。

“中国不仅切实履行应对气候变化、保护生物多样性等环境相关条约义务，还与各国积极开展环保交流合作，分享生态文明建设经验。”朱斯托介绍说，阿根廷可再生能源资源丰富，中方与当地政府和企业合作，兴建了风电、水电、光伏电站等一系列大型基础设施项目，助力阿根廷用更清洁的能源推动经济增长，加快经济社会绿色转型。

古铁雷斯认为，中国政府积极履行应对气候变化《巴黎协定》，去年又宣布了碳达峰、碳中和等国家自主贡献新目标，“展现了大国责任与担当”。

在疫情严重冲击全球经济的背景下，中国积极推动各方共建“绿色丝绸之路”，加强绿色能源、绿色基建、绿色金融合作，使“一带一路”成为全球低碳转型和疫后绿色复苏的重要引擎。古铁雷斯表示：“通过共建‘一带一路’，中国与许多发展中国家加强了可再生能源等领域的合作，共同推动绿色发展。期待未来各方携手努力，为全球生态文明建设贡献更多力量。”

（本报北京、马德里、布宜诺斯艾利斯、东京、里约热内卢电 记者俞懿春、姜波、姚明峰、刘军国、朱东君）

《 人民日报 》（ 2021年03月18日 03 版）

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