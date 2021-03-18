人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

坚持绿色发展之路  共筑生态文明之基

2021年03月18日05:28 | 来源：人民网－人民日报
小字号

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，实施可持续发展战略，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，推动经济社会发展全面绿色转型，建设美丽中国。多位国际生态环境领域专家在接受本报记者采访时表示， 近年来中国生态文明建设取得显著成就，中国积极参与和推动国际合作，为全球生态文明建设贡献重要力量。

“‘两山’理念展示出让民众获得更多绿色福利的决心”

竹林叠翠、茶园飘香。在“两山”理念引领下，浙江省安吉县大溪村通过保护生态，成功走出一条绿色发展之路。大溪村的美丽“蝶变”，也吸引了西班牙生态领域专家卢卡斯·古铁雷斯·罗德里格斯多次访问。

古铁雷斯对当地政府加强政策帮扶、大力发展林业经济的做法，印象尤为深刻：“这一方面帮助当地民众摆脱了贫困，另一方面也让森林资源得到恢复和发展。”

“两山”理念不仅改变了安吉山村的命运，更推动着中国生态文明建设不断取得新成就，在国际上收获广泛认同。在古铁雷斯看来，大溪村是中国大力推动生态文明建设的一个缩影，“‘两山’理念展示出让民众获得更多绿色福利的决心”。

阿根廷阿中研究中心主任帕特里西奥·朱斯托曾经在浙江求学和生活，对当地生态文明建设有近距离的观察和思考。他说：“在‘两山’理念指导下，从绿色GDP考核，到每条河流的河长制，再到关停矿场、推行垃圾分类等等，都让我感受到中国加强生态文明建设的决心和行动，生态文明建设已经处于中国政府治国理政的重要位置。”

朱斯托认为，中国更加注重发展绿色经济，民众的生态环保意识逐渐增强，绿色生产方式和生活方式日益流行。“可以说，今天中国在生态环境改善、动植物保护、绿色能源开发等多个领域都走在了世界前列。”

“中国治理污染力度之大、改善环境质量速度之快，前所未有”

3月1日，包括《长江保护法》和《排污许可管理条例》（简称“《条例》”）在内的环保领域多项法律法规正式实施。日本地球环境战略研究机构北京事务所所长小柳秀明在日本《环境新闻》撰文介绍《条例》实施背景，以及中国推进生态文明建设的具体举措。

小柳秀明在文章中写道：中国制定《条例》的程序严格且科学，先在地方城市试点，总结相关经验，再公开征集意见，最后形成条例在全国推行。他特别提到，《条例》中的许多具体措施非常先进，具有重要参考价值。

“中国治理污染力度之大、改善环境质量速度之快，前所未有。”小柳秀明认为，中国政府对生态文明建设高度重视，提出了一系列新理念新思想新战略，这是近年来中国生态文明建设取得重要成就的根本。

古铁雷斯认为，中国政府将生态文明建设提高到国家发展战略高度，并出台一系列行之有效的政策法规，加大资金投入和支持力度。“中国推进生态文明建设的理念和实践，值得其他发展中国家学习借鉴。”

朱斯托认为：“中国政府从顶层设计加强统一规划与安排，制定切实可行的政策，体现了中国的制度优势。”他特别注意到，近年来中国在生物多样性保护方面取得显著成效，“有关法律法规的出台正是政策执行的重要保障”。此外，中国不断加强可再生能源领域的科技研究，为实现可持续发展提供了有力支持。

“携手努力，为全球生态文明建设贡献更多力量”

当前，各国仍面临环境污染、气候变化、生物多样性减少等严峻挑战。建设全球生态文明，需要各国齐心协力，共同促进绿色、低碳、可持续发展。

国际能源署、中国发改委能源研究所和丹麦能源署等机构今年1月发布的两份报告显示，可再生能源将在2025年超过煤炭，成为全球最大的电力来源。中国是2020年全球可再生能源容量增长的主要推动力之一，有潜力在2050年前实现清洁低碳、安全高效的能源转型。

“中国引领全球可再生能源发展，可以为同样需要解决环境问题和发展可再生能源的国家提供方案。”巴西里约联邦大学全球变化国际虚拟研究所负责人马科斯·弗雷塔斯举例说，中国电动交通技术的发展，有助于减少全球交通领域温室气体排放；中国在太阳能海水淡化技术上的研究，有助于缓解水资源短缺，能够取得良好的经济和社会效益。

“中国不仅切实履行应对气候变化、保护生物多样性等环境相关条约义务，还与各国积极开展环保交流合作，分享生态文明建设经验。”朱斯托介绍说，阿根廷可再生能源资源丰富，中方与当地政府和企业合作，兴建了风电、水电、光伏电站等一系列大型基础设施项目，助力阿根廷用更清洁的能源推动经济增长，加快经济社会绿色转型。

古铁雷斯认为，中国政府积极履行应对气候变化《巴黎协定》，去年又宣布了碳达峰、碳中和等国家自主贡献新目标，“展现了大国责任与担当”。

在疫情严重冲击全球经济的背景下，中国积极推动各方共建“绿色丝绸之路”，加强绿色能源、绿色基建、绿色金融合作，使“一带一路”成为全球低碳转型和疫后绿色复苏的重要引擎。古铁雷斯表示：“通过共建‘一带一路’，中国与许多发展中国家加强了可再生能源等领域的合作，共同推动绿色发展。期待未来各方携手努力，为全球生态文明建设贡献更多力量。”

（本报北京、马德里、布宜诺斯艾利斯、东京、里约热内卢电  记者俞懿春、姜波、姚明峰、刘军国、朱东君）

《 人民日报 》（ 2021年03月18日 03 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部