本报记者 张 红

三月七日，一批国产风电叶片在江苏连云港港码头等待装船出口海外。

耿玉和摄（人民图片）

据中国海关总署网站公布的数据显示，按美元计价，今年前2个月，中国进出口总值8344.9亿美元，增长41.2%。外媒注意到，中国贸易的繁荣为其他国家带来了实实在在的红利。国际舆论普遍认为，中国已经成为全球贸易复苏的重要贡献者。

增长远超预期

3月7日公布的官方数据显示，中国出口增速达到20多年来的最高水平，进口也大幅增长。这表明，中国外贸已从新冠肺炎疫情导致的活动几近停滞的状况中强力复苏。

美国《华尔街日报》网站报道，官方数据显示，中国1月至2月的出口额同比增长了60.6%（按美元计价）。这是自1995年2月以来的最高涨幅，远远高于《华尔街日报》所调查的经济学家预期的40%，也远高于去年12月录得的18.1%的同比增速。其中，中美贸易数据最为“突出”，两国贸易总值为7163.7亿元人民币，增长69.6%，中国对美出口5253.9亿元人民币，同比增长75.1%，自美进口1909.8亿元人民币，增长56.1%。可以看出，美国已成为中国出口第一大市场。

彭博社报道称，中国外贸在2021年实现“开门红”，远超各大专业机构和学者的预期。法新社、彭博社等媒体均指出，全球对医疗设备和居家办公设备的需求激增，中国外贸的亮眼表现反映了国际市场对中国制成品保持着强劲需求。

据法国《回声报》网站报道指出，经济学家们此前就预计中国外贸会有强劲增长，因为随着新冠肺炎疫情得到控制，中国经济在2020年逐步复苏。报道总结了这种创纪录增长的原因：比较基数较低：由于疫情影响，2020年1月至2月，中国出口下降17.2%；许多国家对医疗产品和远程工作设备的需求激增：今年头两个月，中国电子产品和纺织品（包括口罩）的海外销售分别增长54.1%和50.2%；中国主要客户消费复苏：一年前，由于与疫情相关的隔离和限制措施，中国的消费大受影响，当时的进口同比下降4%。

今日俄罗斯国际新闻通讯社也指出，中国外贸表现抢眼，一方面是得益于欧美等主要经济体消费复苏，对中国产品需求增加；另一方面则在于今年农历春节期间，中国多数制造业从业者选择“就地过年”，保障了贸易订单的正常交付。

积极溢出效应

中国的外贸“开门红”给很多国家带来了实实在在的收获。

中国海关总署今年前2个月的进出口数据显示，东盟继续为中国第一大贸易伙伴，贸易总值7862亿元人民币，增长32.9%，占中国外贸总值的14.4%。葡萄牙《公众》日报网站指出，2020年，东盟取代欧盟成为中国的第一大贸易伙伴。

近日，据德国新闻电视频道网站报道，欧盟统计局发布的贸易数据显示，中国在2020年首次超越美国，成为欧盟最大贸易伙伴。捷克24小时资讯网资深评论员安德烈·盖什撰文指出，在经济如此不景气时期，令人吃惊的是，欧盟对中国的商品出口却增长了2.2％，从中国的进口甚至增长了5.6％。中国首次取代美国成为欧盟最大贸易伙伴。

德国法兰克福汇报发表文章称，在全球遭受新冠肺炎疫情出现经济衰退的背景下，中国外贸却出现了意想不到的繁荣，德国经济也从中受益。德国《时代》周报网站指出，中国在疫情期间仍然是德国最重要的贸易伙伴。根据德国联邦统计局的统计数据，2020年两国之间的商品贸易总额为2121亿欧元，德国对华贸易增长3%。中国连续5年成为德国最大贸易伙伴。

巴西也是受益者。近日，巴西央行发布报告说，受初级产品对华出口表现良好的提振，2020年巴西外贸盈余比2019年增长29亿美元。美国彭博社则注意到，中国在2020年重新成为印度最大的贸易伙伴，印度自中国的进口总额为587亿美元，超过其从美国和阿联酋进口的总和，两国分别是印度第二大和第三大贸易伙伴。

“毫无疑问，中国是全球贸易复苏的重要贡献者。”正如国际货币基金组织亚太部助理主任、中国事务主任黑尔格·贝格尔所说，中国经济在后疫情时代将实现更平衡复苏，为全球经济带来积极溢出效应。

加码信心不减

世界贸易组织2月18日发布的最新一期全球货物贸易晴雨表显示，2020年第四季度，全球商品贸易量增长依然强劲，已从第三季度的深度下滑中反弹。但同时，由于全球贸易的关键风向性指标似已见顶，去年第四季度出现的贸易扩张步伐不太可能在2021年上半年持续。此外，疫情反弹和病毒新变种等因素，无疑将给2021年第一季度的全球货物贸易带来压力。因此，今后一个时期全球贸易增长势头或难以持续。

正如美联社报道指出的，全球形势依然“严峻复杂”。美联社和彭博社的报道均引用专家的预测称，随着对口罩和其他医疗用品的需求减缓以及海外竞争对手重返全球市场，中国的出口增速应该会下降。

不过，这并不影响世界加码中国市场的信心。德新社称，中欧贸易在全球贸易的重要性不断提升。欧盟加码中国市场的信心不减，去年欧盟对华直接投资达57亿美元；另据中国欧盟商会调查数据，超过60%以上的欧盟企业表示，中国仍然是其前三大投资目的地之一。

中国美国商会3月9日发表对345家企业的调查结果显示，2/3的美国公司表示2020年在华收入增加或保持稳定，56%的受访企业表示去年在中国实现了盈利；约81%的在华美国企业预计其所在行业今年会实现增长，2/3的受访企业表示其公司今年将增加对中国业务的投资。

德国经济研究所最近公布的报告称，2020年中国进一步巩固其“世界出口冠军”的地位。当年，中国在世界货物贸易市场上的份额增加1.5个百分点至14.5%，而美国的份额则下降约半个百分点至8.5％，德国下降0.1个百分点至8％。

分析认为，2020年中国出口的蓬勃发展支撑了经济从疫情中V型复苏；而2021年的“开门红”不仅为全年开了一个好头，也增长了出口企业的信心。一项调查显示，随着出口订单的增加，出口企业纷纷对未来几个月的出口形势保持乐观预期。

(责编：岳弘彬、程宏毅)