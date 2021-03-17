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中国援助新冠疫苗抵达纳米比亚

2021年03月17日23:47 | 来源：新华网
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新华社温得和克3月17日电（记者吴长伟）中国政府援助纳米比亚的新冠疫苗16日下午经津巴布韦哈拉雷运抵纳米比亚温得和克国际机场。纳副总理兼外长恩代特瓦、卫生部长尚古拉和中国驻纳米比亚大使张益明共同在机场迎接并出席交接仪式。

张益明在仪式上表示，中国政府援助的新冠疫苗最先抵纳，既是两国建交31周年来临之际赠予纳米比亚人民的珍贵礼物，更体现出中纳之间高度政治互信和深厚友谊。希望中国疫苗可以帮助纳米比亚早日战胜疫情，为纳重振经济贡献力量。张益明还感谢津巴布韦政府派专机协助运输疫苗，赞赏津方慷慨之举充分展现了中国、津巴布韦与纳米比亚之间的兄弟情谊和国际主义精神。

恩代特瓦表示，疫苗是抗击疫情的最重要武器之一，中国疫苗为纳战胜疫情送来了希望。纳出现疫情后，中国向纳援助了抗疫物资，纳真诚感谢中国政府和人民的慷慨捐赠和帮助，感谢中国使馆和相关部门为促成疫苗及时运抵所做的工作，这生动体现了纳中友谊和团结。纳珍视纳中友谊，愿与中国携手抗击疫情、实现共同发展。

尚古拉也对中国政府无私援助表示感谢。他说，纳将争分夺秒，立即按照预定计划分阶段开展疫苗接种。

(责编：程宏毅、岳弘彬)

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