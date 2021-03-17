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中国政府援助巴基斯坦第二批新冠疫苗完成交接

2021年03月17日21:53 | 来源：新华社
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　　新华社伊斯兰堡3月17日电（记者李浩 蒋超）中国政府援助巴基斯坦第二批新冠疫苗交接仪式17日在巴首都伊斯兰堡附近的努尔汗空军基地举行。巴负责国家卫生服务的总理特别助理费萨尔·苏丹和中国驻巴使馆经商公参谢国祥出席。

　　苏丹对中国政府再次向巴方援助新冠疫苗表示感谢。他说，新一批中国疫苗的到来对巴持续有序开展疫苗接种至关重要，这是两国深厚友谊的又一例证。中国疫苗的安全性和有效性非常好，尤其是在新冠肺炎重症的保护效力方面。

　　谢国祥在交接仪式上说，2月1日，中国政府首批对外援助新冠疫苗抵达巴基斯坦，帮助巴方启动了全国疫苗接种行动，这是两国“铁杆”情谊的生动体现。新一批中国疫苗的到来将为巴基斯坦开展疫苗接种和抗疫工作提供有力支撑。

　　今年2月，巴基斯坦先后收到中国政府和军队分别援助的新冠疫苗。巴基斯坦是中国政府对外援助新冠疫苗的第一个受援国，巴基斯坦军队也是第一个接受中国军队新冠疫苗援助的外国军队。

　　在收到中国政府援助的新冠疫苗后，巴随即启动全国疫苗接种，首批接种者为一线医务人员。3月10日，巴开始为60岁及以上民众接种新冠疫苗。

(责编：崔越、杨牧)

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