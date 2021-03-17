人民网布鲁塞尔3月17日电 （记者张朋辉）3月17日，人权理事会第46次会议审议美国参加国别人权审议结果。中国代表发言指出美国人权状况持续恶化，敦促美国立即停止各种侵犯人权行为，采取切实措施防止自己的人权状况进一步恶化。

中国代表表示，美方未采纳中方在美国国别人权审议中提出的大部分建议，中方对此感到遗憾。中国对美国人权状况持续恶化深表关切。美国未能采取有力措施防控疫情，导致数十万人失去宝贵生命，美国政客却推卸责任、诿过他人。美国奉行“疫苗民族主义”，大量囤积远超其人口需要的新冠疫苗，却拒绝向包括盟友在内的其他国家提供疫苗。美国种族歧视和警察暴力现象仍十分严重，肇事者逍遥法外，穆斯林、难民、移民面临歧视和仇外言行威胁。美国历次武装干涉造成其他国家大量平民死亡，美国军人在海外军事行动中滥杀无辜、实施酷刑。美国对有关发展中国家实施严重违反国际法的单边强制措施，导致严重人权和人道主义危机。美国不但不对过去种族灭绝的罪恶历史进行道歉和赔偿，反而颠倒黑白，出于政治目的对别国进行恶意诬蔑。

中国代表敦促美国以参加国别人权审议为契机，立即停止各种侵犯人权行为，采取切实措施，防止自己的人权状况进一步恶化。

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