人民网北京3月17日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。问答实录如下：

《澳门月刊》记者：本周四，美中将在阿拉斯加州安克雷奇举行“2+2”高层对话。有报道称，美国将以“越来越强硬的”立场与中国进行对话，并将对中国在一系列问题上的做法表示深度关切，包括人权问题。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中美高层战略对话即将举行。我们注意到，美方近日就此次对话释放了一些信息。中方也将通过此次对话表明中方有关立场。相信美方对中方维护主权、安全、发展利益的决心是很清楚的。

我们希望通过此次对话，双方能够按照习近平主席和拜登总统在除夕通电话所达成的共识，相向而行、管控分歧，推动中美关系重回健康发展的轨道。

新华社记者：据报道，中国向科摩罗派遣的抗疫医疗队以及援助科摩罗的抗疫物资和新冠肺炎疫苗于今天从广西南宁启程前往科摩罗。你能否介绍一下相关工作进展？

赵立坚：中国和科摩罗是好朋友、好兄弟。建交近半个世纪来，不论国际风云如何变幻，两国始终坚守真诚友好、守望相助的初心。中科关系已成为大小国家平等相待、团结合作的典范。

一段时间以来，科摩罗疫情加剧。中方急科摩罗之所急，双方在中非对口医院机制下开展紧密合作。应科方要求，来自广西的中国医疗队发扬大爱无疆的援非精神，紧急赶赴科摩罗协助科方抗击疫情。他们将于今天抵达科摩罗首都莫罗尼。中方援助科摩罗的新冠疫苗和抗疫医疗物资也将随同医疗队一同抵达。中国医疗队、疫苗和抗疫物资紧急驰援科摩罗，这既是中方落实将疫苗作为全球公共产品承诺的具体行动，也是中国真实亲诚对非政策理念的又一生动诠释。

在抗疫合作中，中国向包括科摩罗在内的非洲国家提供的并不仅是疫苗或物资，更是中国人民对非洲人民满满的友谊。中方愿继续同非洲国家一道，开展疫苗等抗疫合作，携手战胜疫情，促进疫后共同发展，造福中非人民。

澎湃新闻记者：据报道，16日，世卫组织发言人称，新冠病毒溯源国际专家组可能下周就发布赴华研究报告。中方对上述报告有何期待？如何看待国际上针对中方对世卫访华专家组不够透明、未分享全部原始数据等质疑？

赵立坚：我不掌握具体情况。相关工作一直是在中国和国际专家间进行。看来，世卫组织方面同国际专家保持着密切联系。这次联合溯源研究的主要结论、发现和建议，中方和国际专家已在2月9日联合发布会上对外宣布。

关于数据分享问题，中外方专家已多次介绍有关情况。去年7月中国同世卫组织商定工作任务书后，中方就根据国际专家建议，组织大量机构和人力开展数据收集、整理和分析工作。双方专家在此次联合溯源过程中就数据进行了共同分析。

香港中评社记者：美日16日举行外长防长“2+2”会晤并发表联合声明，称中方行为与现行国际秩序不符，对国际社会构成挑战。声明还就台湾、涉海、涉疆等问题表示关切。中方对此有何评论？

赵立坚：美日联合声明恶意攻击中方对外政策、严重干涉中国内政、妄图损害中方利益，中方对此强烈不满、坚决反对。我们已分别向美日双方提出严正交涉。我愿在此强调几点：

第一，世界上只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨为基础的国际关系基本准则。美日没有资格单方面定义国际体系，更没有资格将自己的标准强加于人。

第二，中国始终是维护世界和平、促进共同发展的重要力量。中国同112个国家和国际组织建立了伙伴关系，参加了100多个政府间国际组织，签署了超过500多个多边条约，是安理会常任理事国中派出维和部队最多的国家。美国一贯奉行双重标准，对国际法和国际规则合则用、不合则弃，建国后近250年间仅有16年没有打仗，在全球拥有数百个军事基地。谁是世界和平与安全的最大威胁，国际社会自有公论。

第三，中国在台湾、涉港、涉疆、南海、钓鱼岛等问题上的立场是一贯的、明确的。中国捍卫国家主权、安全、发展利益的决心和意志坚如磐石。中国对南海诸岛及其附近海域、对钓鱼岛及其附属岛屿拥有无可争辩的主权。美国本土距离南海8300多英里，却常年派军机军舰在南海开展军事演习和抵近侦查。大搞炫耀武力、胁迫威逼的正是美国。台湾、涉港、涉疆问题都是中国内政，不容任何外国干涉。美日联合声明无视有关问题的历史经纬，罔顾事实和真相，不过是美日狼狈为奸、干涉中国内政的又一明证和诬蔑抹黑中国的恶劣例证。

第四，美日固守冷战思维，蓄意搞集团对抗，试图打造反华“包围圈”，这完全是逆时代潮流而动，同本地区和世界绝大多数国家求和平、谋发展、促合作的共同期待背道而驰。美日此举只会给本地区带来混乱甚至冲突，只会让世人越发看清“美日同盟”祸乱地区和平稳定的真面目。

第五，日本为满足阻遏中国崛起复兴的一己之私，甘愿仰人鼻息，充当美国战略附庸，不惜背信弃义、破坏中日关系，不惜引狼入室、出卖本地区整体利益。这种做法令人不齿，不得人心。

第六，我们强烈敦促美日立即停止干涉中国内政，立即停止搞针对中国的“小圈子”，立即停止破坏地区和平稳定大局。中方将采取一切必要措施，坚决捍卫自身主权、安全和发展利益。

荷兰电讯报记者：中国在缅企业消息人士称，中方要求这些企业撤离非必要岗位的员工。你能否证实并详述撤离计划？中方对在缅中国企业和人员的安全状况有何最新评估？

赵立坚：中方密切关注缅甸局势发展，高度重视中方机构和人员安全。中方希望缅甸方面采取切实措施，进一步加大保护在缅甸中国公民安全的力度。

巴通社记者：据报道，巴基斯坦总统阿尔维和妻子接种了中国国药集团疫苗。中方对此有何评论？

赵立坚：我也注意到了有关报道。中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴。巴基斯坦是全球第一个收到中国政府对外疫苗援助的国家，这充分彰显了两国之间的特殊友谊，也打造了中巴务实合作的新亮点。中方愿同巴方继续加强包括疫苗在内的抗疫合作，为构建人类卫生健康共同体作出贡献。

彭博社记者:在被爆出因使用维吾尔族“强迫劳动”而遭美国苹果公司移除出供应商名单后，深交所上市公司欧菲光股价下跌了10%。中方对此有何评论？对美国公司因中国公司涉嫌“强迫劳动”而断绝与其往来有何看法？

赵立坚：你所说的有关情况我目前还不掌握。

我和我的同事已经多次重申，中国新疆没有所谓“强迫劳动”。有关“强迫劳动”的谎言纯粹是西方国家对中国和中国新疆的造谣抹黑。

CGTN记者：昨天，联合国秘书长发言人应询对记者表示，希望中美高层战略对话取得积极成果。尽管中美存在分歧和摩擦，联合国方面仍期待两国在应对气候变化、重建疫后世界等关键议题上找到合作之道。中方对此有何回应？

赵立坚：我注意到有关报道。此次中美高层战略对话是中美元首除夕通话后首次高层接触，也是美国新政府执政以来中美高层首次面对面会晤。中方赞同美方这一提议，应邀赴约，这体现了我们对重启中美对话交往、改善和发展中美关系的善意和诚意。希望美方能同中方相向而行，按照两国元首除夕通话精神，聚焦合作、管控分歧，推动中美关系健康稳定发展。

中美两国历史、文化、制度不尽相同，在一些问题上难免存在分歧，关键是要相互尊重、平等相待，以建设性的方式妥善管控和处理。中美在应对气候变化、助力后疫情时代全球经济复苏上肩负共同使命，拥有广泛共同利益，在有关问题上理应进一步加强沟通协作，在国际上发挥表率作用。中美合作可以办成有利于两国和世界的大事，中美对抗不符合国际社会的利益。

日本电视台记者：第一，今天上午美国国务卿布林肯接受日本电视台采访表示，中国一直在采取胁迫行动，美日需要团结一致。外交部对此有何评论？第二，布林肯还提到2022年北京冬奥会，称美国将根据中国在新疆等地的人权问题上改善的情况来决定是否参加冬奥会。外交部对此有何评论？

赵立坚：关于你的第一个问题，刚才我在谈及中方对美日“2+2”联合声明的回应时已经介绍得非常清楚了，在世界上搞胁迫、搞侵略的正是美国。

关于你的第二个问题，《奥林匹克宪章》明确要求维护和促进奥林匹克运动的独立性及政治中立性。将体育运动政治化有违《奥林匹克宪章》精神，损害的是各国运动员的利益。包括美国奥委会在内的国际社会各界都反对这种错误做法。我可以告诉你的是，北京2022年冬奥会各项筹办工作正在有序推进。我们有信心举办一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

路透社记者：你刚才说，台湾、涉港、涉疆等问题是中国内政，不容美方干涉。这是否意味着，中方不愿在即将到来的会晤中谈及这些议题？还是说所有美方愿意讨论的议题都会被摆在桌面上？

赵立坚：我想强调，举行中美高层战略对话系美方提议，“2+2”的形式也是美方提议的。我们希望通过此次对话，双方能够按照两国元首通话精神，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系重回正轨。我们并没有说在对话中不可以谈台湾、涉港和涉疆问题。我们会向美方介绍有关的情况，表明中方的严正立场。但美方在对话前“带节奏”、对华施压，这一企图不可能得逞。中方始终坚定维护自身主权安全和发展利益。我们要求美方恪守国际关系基本准则，不得从事危害中国核心利益的事。

彭博社记者：美方宣布增加了对中国和香港特区一些官员实施的制裁，中方对此有何评论?

赵立坚：美方依据所谓“香港自治法”制裁中方人员，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重干涉中国内政，充分暴露了美方干涉中国内政、搞乱香港、阻挠中国稳定和发展的险恶用心。中方对此坚决反对并予以强烈谴责，已经采取必要反制措施。

中国全国人大作为最高权力机关，行使宪法和基本法赋予的权力和责任，就完善香港特区选举制度作出了决定。这是中方坚持和完善“一国两制”制度体系、维护香港长治久安的重大举措，将为全面落实“爱国者治港”提供更加坚实的制度保障。

香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，任何外国无权干涉。中国政府反对美方干涉香港事务的决心坚定不移，维护国家主权安全发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移。美方应该立即纠正错误，停止以任何方式干预香港事务、干涉中国内政。中方将视情继续采取有力措施，坚决捍卫国家主权安全发展利益，维护中方企业和人员的合法权益。

路透社记者：今天，台湾新任“国防部长”称，美国已批准向台湾出口敏感技术用于装备新的潜艇舰队。中方对此有何看法？

赵立坚：我还不掌握你提到的有关情况。这里我可以告诉你的是，我们在台湾问题和美台关系问题上的立场是一贯和明确的。我们敦促美方充分认识台湾问题的高度敏感性，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重和妥善处理涉台问题。

《中国日报》记者：美方说，中方一直表示希望改善中美双边关系，美将听其言观其行，拜登政府在对华关系上态度一致，希望中方对美强硬立场有清醒认识，不要抱有幻想。中方对此有何回应？

赵立坚：我们相信美方对中方维护主权、安全、发展利益的决心是很清楚的。

湖北广播电视台记者：美国盖洛普公司16日公布的民调结果显示，45%受访美国民众将中国视作美最大敌人，较去年有所上升。中方对此有何评论？

赵立坚：近期中方已多次就类似问题阐明过立场。我想在这里强调两点：

第一，凡事有因才有果。美国上届政府炮制、散布了大量涉华谎言谣言，大肆诬蔑抹黑中国，严重误导了美国民众的对华认知，毒化了中美两国民意氛围。上述民调结果从一定程度上反映出，美上届政府对中美关系的遗毒还未清除。美新政府应摒弃冷战思维，客观理性看待中国和中美关系。

第二，中美两国人民素怀友好感情，双方人民的友谊始终是中美关系发展的源头活水和重要基础。中美之间现有277对友好省州和友城。不久前，在第五届中美省州立法机关合作论坛视频会议上，与会中美人员都认为中美两国应当顺应两国人民和国际社会期待，保持和加强对话沟通。我们愿继续秉持开放态度，积极促进两国人文交流，加强两国民心互通。希望美方同中方相向而行，多做有利于增进中美两国人民相互了解与信任的事。

彭博社记者：你刚才说，日本和美国联手，意欲阻挡中国崛起复兴。这同日本政府表态不符。日本驻华大使垂秀夫被任命时称，日本不以阻挡中国复兴为目标。那么，你的上述说法是你个人还是中国外交部的看法？

赵立坚：我刚才的确提到了“日本为满足阻遏中国崛起复兴的一己之私”。如果日本说自己没有这样的计划，那它就应该说到做到，而不是甘愿把自己绑到美国的战车上，甘愿充当美国的战略附庸。

《南华早报》记者：英国政府发布文件把中国列为竞争者，称中国是英国和盟友面临的最大威胁和挑战。同时英国外交大臣表示，英国希望继续同中国保持在经贸、气候变化等领域的合作。请问中方对此有何回应？

赵立坚：中方注意到英方有关报告。我想强调的是，中国的发展对世界各国意味着机遇，而不是威胁和挑战。我们愿同各国本着相互尊重、平等相待的精神聚焦互利合作，共同应对全球性挑战。

中方坚决反对报告中涉疆、涉港内容，敦促英方停止借有关问题干涉中国内政，以实际行动为双边关系重回健康稳定发展轨道创造条件。

(责编：崔越、刘慧)