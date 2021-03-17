新华社伦敦3月16日电（国际观察）英国谋划“后脱欧”时代全球定位遭质疑

新华社记者孙晓玲

英国政府16日发布一份题为“竞争时代的全球英国——安全、国防、发展与外交政策的整体评估”的报告，全面描绘了该国对未来十年在世界舞台所扮演角色的愿景。这份报告被认为是冷战结束以来英国对其世界地位最彻底的一次重新评估，意图在脱离欧盟后塑造“全球英国”的形象，但不少专业人士认为其“抱负与能力”之间存在差距。

设定广泛目标

报告阐述了英国外交政策和国家安全的基本原则，包括多方面内容。

报告一方面称北约仍是欧洲-大西洋地区集体安全的基础，英国将继续成为北约内部的主要欧洲盟友，另一方面也明确提出英国外交政策将向印太地区“倾斜”，并称世界地缘政治和经济重心正转向该地区。

报告称，为应对其他国家显著增加的、多样化的威胁，形成“最低限度、有保证和可信的核威慑”，英国将把其所拥有核弹头的数量上限从180枚增加到260枚。

报告还说，英国将建立一个反恐行动中心，统筹政府部门、安全情报机构、执法系统等共同协作，以更好地应对恐怖主义。

此外，报告还阐述了其他一系列目标，涵盖气候变化、经济发展、技术研发、太空战略等，例如确立应对气候变化和保护生物多样性的战略，将其作为英国的首要国际任务；拟在2030年前将英国打造成科学技术超级大国和全球服务、数字和数据中心等。

引来专家质疑

对于这份报告设定的目标，一些专家提出了质疑。英国前国家安全顾问、前驻法大使彼得·里基茨说，报告强有力地宣告英国在国际舞台上的角色，但他质疑这一雄心勃勃的计划能否“实际发挥作用”。

对于英国意图将外交政策向印太地区“倾斜”，里基茨认为这可能招致欧洲盟国不满。他说，英国向印太地区的“倾斜”同时也是从欧洲的“偏离”，法国人希望在报告中看到英国肯定欧盟对欧洲安全的贡献，但报告会让他们“失望”。

英国皇家国际问题研究所欧洲事务副研究员理查德·惠特曼表示，英国对自身愿景充满自信，“但想要成功还有很长的路要走”。这份报告表明，离开欧盟并没有让国际角色正在减弱的英国学会“反省”。尽管英国在报告中强调将继续致力于欧洲安全与防卫，但有关与欧盟关系长期目标的内容明显很单薄。

惠特曼还认为，英国在这份报告里展示的雄心如何实现还存在很多问题，尤其是报告提出的外交议程的规模和范围都需要外交能力的显著提升，而这需要巨大的财务投入才能推动。

“真正的考验将在2021年之后。”放弃了欧洲这一重要外交平台，英国能否将其对未来国际关系的自信愿景转变为“实现其雄心壮志的新的、更深入的伙伴关系”，惠特曼对此表示怀疑。

核政策备受批评

除了上述质疑，这份报告中有关提高核弹头数量上限的提法在英国国内外备受批评，不少人士认为此举“不负责任且危险”。

英国“苏格兰民族党”成员伊恩·布莱克福德表示，该报告显示了“‘全球英国’的品牌到底有多空心”。他质问向国会议员介绍该报告内容的首相约翰逊，是谁给了约翰逊政府权力让其可以背弃英国在《核不扩散条约》中承担的义务。

针对英国外交大臣拉布在一档广播节目中有关伊朗核问题和英国增加核弹头数量的表态，英国绿党议员卡罗琳·卢卡斯在社交媒体上表示，拉布说其他国家的武器扩散使他“夜不能寐”，但就在这之前他还试图为英国核武器扩散作辩护，这种做法是“惊人的虚伪”。

国际废除核武器运动负责人贝亚特丽斯·菲恩在接受英国广播公司采访时说，英国改变其核弹头数量上限的决定是“骇人、不负责任和非常危险的”。这违反国际法，也不能解决气候变化和虚假信息等英国面临的真正安全威胁。

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