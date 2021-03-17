新华社里约热内卢3月16日电 综述：巴西新冠疫情再度告急 几大因素导致疫情难控

新华社记者赵焱 陈威华

巴西卫生部当地时间16日晚发布的数字显示，过去24小时巴西全国新增新冠确诊病例83926例，累计确诊11603535例；新增死亡病例2841例，这一数字创下新高，目前累计死亡282127例。

据巴西各州卫生厅和主要媒体联合体的最新统计，最近7日巴西全国平均日增死亡病例达到1976例，也创下新纪录，这一平均值比14天前的数字增加了48%。

近期巴西新冠疫情再次告急。巴西奥斯瓦尔多·克鲁斯基金会本月9日发布的各州重症病床占用率报告指出，全国26个州和1个首都联邦区的首府目前公共医疗体系重症病床占用率均超70%，这一数字超80%的有25个首府，其中有15个首府的重症病床占用率更是超过90%。一般来说，重症病床占用率超80%就代表形势非常危急。

巴西南部南里奥格兰德、圣卡塔琳娜和巴拉那三个州最近两周来疫情增长势头最为猛烈。巴拉那州卫生厅厅长贝托·普雷托介绍说，虽然已经增加了重症病床数量，但医护人员人手紧张已到了极限，原先只需负责10张重症病床的一个医疗团队，现在需要负责15张重症病床。

由于疫情吃紧，巴西多个州都宣布了不同程度的更严厉管制措施。疫情最严重的圣保罗州本月15日至30日，全州进入紧急阶段。在这一阶段，防疫措施比红色阶段更为严格：非生活必要场所继续关闭，同时还不得进行聚集性宗教活动、不得举办体育赛事、关闭公园和海滩等。

巴西圣保罗州立大学教授卡洛斯·马尼奥指出，虽然巴西各地都有程度不同的限制措施，但很多民众反对社会隔离措施，14日全国范围内出现了反对隔离游行，让社会隔离措施难以有效执行，这是疫情难以控制的首要原因。

巴西佩洛塔斯联邦大学流行病学专家佩德罗·阿拉尔认为，病毒检测不够全面也导致新冠疫情在巴西的传播加快。他说，检测不是简单追求数字准确，而应尽早检测出更多的病例，以阻止病毒进一步传播。

圣保罗大学附属医院传染病专家埃瓦尔多·斯塔尼斯劳认为，一些被证明对新冠预防或治疗并无效果的药物仍在医疗系统使用也加剧了病毒在巴西传播的风险。他说，这些药物的使用让民众产生了“虚假的药物保护力印象”，认为有了这些药物的预防或治疗作用，就可以不遵守隔离措施。这不但浪费了资源，还增加了病毒携带者四处传播病毒的风险。

此外，变异新冠病毒的出现也让巴西国内疫情更加令人担忧。P.1变种已经在巴西全国范围内传播。除P.1变种和主要在里约热内卢州流行的P.2变种外，巴西研究人员本月12日还报告发现了一种新的新冠病毒变种。目前有充分证据表明该变种传染性很强，但它对有抗体者的影响还需要进一步研究。

巴西国家科学计算实验室下属生物信息实验室协调人安娜·特雷莎·瓦斯康塞洛斯说，由于当前新冠病毒在巴西传播迅速，病毒变异在意料之中，必须尽快控制疫情，减少病毒变异的机会。

在疫情危急的情况下，巴西民众对新冠疫苗更加渴望。最新调查显示，90%的巴西民众表示会接种疫苗。虽然巴西政府近日来已与多个疫苗研发和生产机构签署了购买疫苗的协议，但交付日期均在4月之后。由于现有的疫苗存量不足，包括里约热内卢州在内的4个州首府16日疫苗接种工作不得不暂停，要等候联邦政府分发更多疫苗。

巴西各州卫生厅和主要媒体联合体的统计显示，截至16日，巴西全国已有10389077人接种了第一剂疫苗，占全国人口的4.91%；3791197人接种了第二剂，占总人口的1.79%。

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